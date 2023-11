Gael García Bernal, un actor internacional fiel a sus raíces

El actor mexicano, que celebra su 45 cumpleaños, ha compartido recientemente un romance en la ficción con Bad Bunny en “Cassandro”, donde da vida al luchador profesional e icono LGBT.

“Cuando empecé a trabajar en cine no atisbaba que tendría una carrera, la verdad”, confiesa Gael García Bernal, actor mexicano, en entrevista con Efe.

Y, a continuación, explica el porqué: “Estamos hablando de finales de los 90, cuando en México, en Latinoamérica, el cine se hacía… pero era un esfuerzo más que nada, una especie de gesto de rebeldía”.

Linaje de actores.

A Gael García Bernal le viene la interpretación en la sangre: hijo de los actores José Ángel García y Patricia Bernal, Gael nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco, aunque se crió en Ciudad de México.

Tiene tres hermanos, también actores. Dos por parte de madre, Tamara y Darío Yazbek Bernal, y uno por parte de padre, José Emilio García Ríos. Además, es primo del actor y productor Michel Bernal Meral.

Así, no es de extrañar que su despertar como actor fuera muy temprano: con solo un año ya “trabajaba” como tal. Además, por influencia familiar, Gael comenzó a dar sus primeros pasos en el teatro y, desde la adolescencia, empezó a trabajar en telenovelas.

Ese camino llegó en 1986 con una pequeña aparición en la exitosa telenovela “Cuna de lobos”. Y, tres años más tarde, llegó su primer papel protagonista en la telenovela infantil “El abuelo y yo”.

Además, Gael empezó a estudiar filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero abandonó la carrera en un peregrinaje por Europa en busca de continuar su carrera como actor, convirtiéndose en el primer mexicano en ser aceptado como alumno en la Central School of Speech and Drama de Londres.

Pero para su debut cinematográfico, Gael García Bernal tuvo que esperar al cambio de siglo. La oportunidad le llegó con “Amores Perros” (2000), que cosechó éxito y consiguió una nominación al Óscar a la mejor película extranjera.

De México a los Globos de Oro.

Y, desde entonces, su filmografía ha ido en aumento en cine y televisión: “Y tu mamá también” (2001), “El crimen del padre Amaro” (2002), “¡Fidel!” (2003), “Diarios de motocicleta” (2004), “La mala educación” (2004), “The King” (2005), “Babel” (2006), “Rudo y Cursi” (2008) o “The Limits of Control” (2009).

En la siguiente década, García Bernal continuó con películas como: “Letters to Juliet” (2010), “A Little Bit of Heaven” (2011), “Casa de mi padre” (2012), “Rosewater” (2014), “Neruda” (2016), “Coco” (2017), “The Kindergarten Teacher” (2018) o “Wasp Network” (2019).

Además, en esta etapa Gael fue protagonista de la serie de Amazon Prime Video “Mozart in the Jungle” (2014-2018), que le valió en 2016 el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de una Serie de Televisión Musical o Comedia.

Sus trabajos en esta década han sido “Old” (2021), “Station Eleven” (2021-2022), “Werewolf by night” (2022), “The Mother” (2023) y “Cassandro” (2023). Y están pendientes de estreno “Holland, Michigan” y “La balada del fénix”, en la que pone su voz.

En su estreno más reciente, “Cassandro” (2023), Gael da vida al luchador profesional mexicanoestadounidense y comparte una historia de amor con Felipe, interpretado por Bad Bunny.

Para Gael, según dijo a la web de entretenimiento “Collider”, el entrenamiento físico para preparar el papel “fue increíblemente agotador” y confiesa que “no tenía la lucha libre en la lista de deseos” de películas por hacer: “pero soy un actor mexicano, algún día tenía que hacerla”, matiza.

Buscarse en los personajes.

Además, el actor explica que “la de Cassandro es una historia muy moderna, arquetípica, de un hombre que tuvo que interpretar un personaje para poder ser él mismo”, según explicó en GQ. Y ahí está el nexo entre actor y personaje: “yo también interpreto a otros personajes para descubrir quién soy”.

“Yo no inventé el término ‘hetero’”, reflexiona Gael sobre su propia orientación sexual, “nunca he permitido que la sociedad, la familia o quien sea me imponga la definición de hetero”, aunque aclara: “me gustan las mujeres... Pero al mismo tiempo, ser actor me permitió explorar”.

En cuanto a su vida personal, aunque no muchos lo recuerden, Gael García Bernal mantuvo un romance en el pasado con Natalie Portman. Sin embargo, en 2008, tras romper con la actriz estadounidense, hizo oficial su relación con la argentina Dolores Fonzi, a quien conoció en 2001 durante el rodaje de “Vidas privadas”.

García Bernal y Fonzi tuvieron dos hijos, en 2009 y 2011. Su relación terminó en 2014. Y ya en 2019, el actor empezó a salir con la periodista mexicana Fernanda Aragonés, con quien tuvo un hijo en 2021: “sí, nació durante la pandemia… la gente pensará que sus padres no respetaron mucho el aislamiento social”, dijo a GQ.

Fiel a sus raíces, a pesar de su fama internacional, Gael García Bernal llega a su 45 cumpleaños sin haber abandonado definitivamente su tierra natal: “La gente me pregunta dónde vivo y cuando respondo que en México me dicen ‘¿todavía?’”.

Él lo tiene claro: “a muchos les da miedo ir a Ciudad de México, pero a mí me da miedo entrar en Walmart (hipermercados estadounidenses) y, no sé, que alguien se enfade y saque un arma”. Así pues, con familia, éxito y mucha carrera por delante, Gael celebra su aniversario en el que siempre será su hogar.