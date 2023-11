La cacique Anacaona será llevada al cine con un elenco exclusivamente femenino

En la víspera de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, la productora dominicana Doce Films anunció que será la encargada de llevar por primera vez al cine dominicano la representación de la mítica Anacaona.

La película se centra en el miedo experimentado por los taínos durante la conquista y establece un paralelismo entre ese temor y el que siente una persona sometida a abusos en cualquier época.

El largometraje tendrá un elenco completamente femenino y aborda el tema de la colonización desde el punto de vista taíno y desde la óptica de la mujer y su lucha contra la represión.

El film será dirigido por Robert Lizardo, cineasta dominicano reconocido por cortometrajes como "Mientras la tierra gira", selección oficial del Chicago Latino Film Festival y Festival de Cine Dominicano.

Respecto a este proyecto Lizardo expone: “Todos los miedos, el miedo, es un drama que se desarrolla en un teatro de Santo Domingo, donde una obra de teatro inspirada en la líder indígena Anacaona se convierte en un espejo de los conflictos personales de los actores detrás del escenario".

Luego agrega: "La película se sumerge en la complejidad de las relaciones personales, los deseos reprimidos y el poder del miedo, lo que lleva a los personajes a confrontar sus propios temores y tomar decisiones valientes”.

El cineasta añade que con el largometraje buscan “aportar ante debates como la colonización, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer y el orgullo por la cultura nativa taína”.

Robert Lizardo es la figura detrás de proyectos como “Ya llega diciembre" 2013, ganador al Mejor Cortometraje Nacional en la Romana International Film Festival y "Un pasaje de vuelta” seleccionado en el Festival Funglode y el Festival Ícaro de Guatemala, también Mención de Honor en el MARFICI.

La protagonista encargada de dar vida a Anacaona es Suzette Reyes, actriz y productora con una sólida formación en cine obtenida en The New School College University en Manhattan, Nueva York, por igual se formó con figuras muy grandes del cine y el teatro como Vicente Santos, Solly Durán, actriz de Orange is The New Black, Enrique Chao, entre otros, su experiencia va desde proyectos de ciencia ficción hasta el documental.

El proyecto cuenta también con actrices y equipo técnico proveniente de diversos países de Latinoamérica como México, Argentina y Puerto Rico, mientras que toda la música de la película serán composiciones originales taínas y africanas interpretadas de manera diegética.

Todos los miedos, el miedo inicia su rodaje en marzo 2024 y nos representará en varios festivales internacionales antes de su estreno el 12 de octubre 2025, fecha en que se conmemora la llegada de los españoles al continente.

La película estará disponible en cines comerciales del país y también en plataformas de streaming y servicios de video bajo demanda.

Anacaona fue una cacique taína de la isla La Española, que gobernó el cacicazgo de Jaragua luego de la muerte de su hermano Bohechío y estaba casada con Caonabo, quien gobernaba el cacicazgo de Maguana.

A la llegada de los españoles, el territorio de la isla caribeña, en 1492, estaba dividida en cinco cacicazgos.

En 1503, el entonces gobernador de la isla, Nicolás de Ovando, sospechaba una insurrección entre los jefes taínos, que fueron asesinados, incluida Anacaona, quien fue ahorcada por los españoles.