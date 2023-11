Día del músico: la Inteligencia Artificial plantea otro escenario

Atrás quedaron los pesares de los músicos dominicanos cuando este día de Santa Cecilia, conocido como “El Día Mundial del Músico”, era habitual sus lamentos y quejas por la poca remuneración de su trabajo, la unificación de un sindicato, un seguro médico o una pensión que le permitiera vivir sus últimos días con dignidad.

Hoy son otros los motivos que mueven a los músicos dominicanos a plantear su futuro desde la órbita de la tecnología, tantos los músicos (ejecutores de instrumentos, arreglistas y autores de melodías) como otras carreras del mercado, se han detenido a observar qué le depara el futuro con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA).

Desde hace varios años el tema viene desarrollándose en distintos medios y planteando de si la IA se convertirá en una aliada real y efectiva para la creatividad musical o si terminará reemplazando a los ejecutantes de instrumentos, formados en academias de música y especializado con los años.

Uno de los puntos que se ha planteado lo expone el cantautor y profesor de música ecuatoriano Alfonso Barek, quien ve como la llegada de la Inteligencia Artificial ha transformado el proceso creativo de la industria, facilitando recursos y herramientas para la producción, pero también ha generado numerosos dilemas en términos de derechos de autor y propiedad intelectual.

Según expone “ActionsDATA”, una compañía de servicios de marketing dedicada al diseño, implementación y control de campañas para la obtención, tratamiento, análisis y explotación de datos, por el momento, es imposible determinar si la IA terminará reemplazando a los músicos, lo que sí resalta es que ya “existen herramientas que, a través de esta tecnología, componen melodías y, si bien, aún no alcanzan el nivel de creatividad de un compositor, ya sirven a algunos cantantes que no tienen recursos o conocimientos profundos de teoría musical para generar composiciones que acompañen a la letra de sus canciones”.

Se cree que aunque esta tecnología puede componer música, en la actualidad algunas compañías están trabajando en estas técnicas pensadas como una forma de asistir a los compositores más que en su sustitución.

El maestro Manuel Tejada

Listín Diario conoció la posición de destacados músicos como Manuel Tejada y el santiaguero Jochy Sánchez. También comparten sus experiencias los maestros Ramón Orlando, Dioni Fernández y Amaury Sánchez. Destacado arreglista de bachatas y otros ritmos tropicales Mártires de León, el ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical, Sergio Vargas y el joven músico y arreglista José Luis Freitas.

Los consultados respondieron a la interrogante ¿cree usted que la Inteligencia Artificial terminará afectando el trabajo de los músicos, específicamente en las grabaciones musicales?

De una manera muy contundente el destacado músico santiagués Jochy Sánchez respondió con un tajante “sí”.

En cambio, el maestro Manuel Tejada lo ve de esta manera: “Es que para sentarse a tocar un piano, un violín, una batería, una guitarra, una trompeta, una tambora etcétera debe hacerlo un humano”.

De igual manera Sergio Vargas no ve la IA como una amenaza, que quite el trabajo a los músicos, sino más bien como una aliada, la que tienen que estudiar y añadirle a sus trabajos los conocimientos de la nueva tecnología.

En este sentido el guitarrista y arreglista de bachata Mártires de León expone su respuesta ante los lanzamientos musicales que se han hecho virales, implementando la nueva tecnología.

“Definitivamente que después del desarrollo de la tecnología la forma de hacer música y de consumir música cambió. Ahora con IA será un mayor impacto negativo para los músicos y creativos. Porque ahora se puede emular la voz humana. Se emulan los sonidos de los grandes ejecutantes etcétera, etcétera. Y eso afecta el trabajo del músico y ejecutante. La suerte es que siempre se necesita la mano humana aunque reducida”, observa el músico integrante de la agrupación de Romeo Santos.

Ramon Orlando, uno de los grandes músicos dominicanos.

En cambio, los maestros Dioni Fernández y Ramón Orlando coinciden en un punto, en el que ante la inminente y avasallante llegada de la IA, los humanos apelan, al sentimiento, el alma y el corazón que imprime el ser humano al trabajo que esta tecnología jamás podrá realizar.

“La verdad es que no sé hasta qué punto es tan poderosa la Inteligencia Artificial, y aunque tenga la capacidad para hacer cosas increíbles, nunca será igual que el corazón del hombre. Lo que más vende en la música es el corazón, el sentimiento. La IA jamás podrá tener el corazón de un buen músico al ejecutar un instrumento”, expuso el destacado pianista y arreglista musical Ramón Orlando.

Por igual lo asegura Dioni Fernández: “No creo que la IA pueda afectar a los músicos en el trabajo de las grabaciones de música, y es que hay un aspecto emocionalmente que tiene el músico al ejecutar un instrumento acústico y es el sentimiento y el corazón que le impregna cuando toca un instrumento”.

Aunque reconoce los avances de la tecnología en el mercado de la música, Amaury Sánchez observa cómo la industria de la música ha cambiado significativamente en los últimos años con el uso de las nuevas tecnologías, las plataformas streaming de difusión cambiaron el negocio.

"Todos nos adaptamos a la IA para mejorar la grabación, hay que diferenciar que la IA actúa por lógica y el humano a nuestra manera, y no todo a veces es la lógica, yo creo que el gusto va a tener mucho que ver, y va a tener una serie de cosas que el humano tiene y no creo que es el tiempo de que la IA a nivel de grabaciones pueda todavía sobrepasar lo que pueda hacer un humano.

Finalmente sobre ese primer planteamiento, el joven músico José Luis FreitaS entiende que la IA reemplazará a los músicos y asegura que viene sucediendo desde hace mucho tiempo.

Expertos en tecnología han planteado que ha hasta el momento la IA es una gran aliada de la música, que contribuye a facilitar y mejorar su calidad en varias etapas de su desarrollo y difusión, sin embargo, hasta ahora es poco previsible que sea un recurso que sustituya la ejecución de los instrumentos como lo hace un humano.

UNA ALIADA

En muchos aspectos laborar la IA se ha planteado como una aliada, a los músicos encuestados sobre si esta tecnología llegará a convertirse en una gran mecanismo de su trabajo todos lo vieron de una manera positiva.

Así lo observa el maestro Tejada como una herramienta no solo para los músicos, sino para otras áreas como el diseño, la fotografía, escritores y otras profesiones.

“La IA será una herramienta de este tiempo como lo ha sido la electrónica y la computación para los músicos desde hace ya varias décadas”, sostiene Tejada.

El profesor Mártires de León en un momento de enseñanza.

Mártires de León se suma a lo expuesto por Tejada y aconseja un uso balanceado para obtener el beneficio, sin exceder y suplantar el toque humano.

“Una vez aprendamos a manejar esos programas y esos software, el negocio seguirá y la competencia incluirá de manera especial a los nuevos creativos. Ya casi toda la industria está involucrando esa parte en su accionar. Mi disco que acaba de otorgarme el Grammy, tiene una featuring creada por la inteligencia artificial”, comenta El Negrito de Villa sobre la segunda pregunta.

Ramón Orlando también se suma a la realidad de que los avances tecnológicos son material indispensables, y que mucha gente que no sabe de música le ha sacado ventaja a la tecnología, “pero tener patrones preestablecidos, creados por los humanos, la IA siempre nos va a ayudar en cuanto a poder hacer cosas, pero siempre predominará la idea del hombre”, refiere.

Raúl Di Blasio ofrecerá concierto sinfónico el viernes 26 de mayo en el Teatro Nacional, dirigido por Amaury Sánchez.Fuente externa

Amaury Sánchez lo ve una manera más técnica y eficaz, y explica: “La IA puede ser una gran aliada para los músicos, puede sintetizar trabajos, puede de una manera lógica resolver varias cosas que el músico necesite en el momento, selecciones de acordes, diferentes tipos de acordes que puedan entrar en algún tipo de escala, en una serie de cosas que tiene que ver con el tecnicismo musical puede que ahí sea una gran aliada”.

Para José Luis Freitas, el músico que no vea esta nueva tecnología como una aliada está condenado a vivir segregado. “Creo que se debe aprovechar y usarla a favor de uno, al final la IA no te dará la creatividad, es una herramienta”.

Sobre el particular, Dioni Fernández vuelve a apelar al sentimiento del humano a pesar de reconocer que la IA se convertirá en una herramienta de trabajo.

“Se puede emular el timbre de una voz, pero no el sentimiento, y se hace la canción, pero el corazón, el sentimiento y el feeling tiene que estar, y eso no lo logra la IA”, manifestó Fernández.

Los 22 de noviembre de cada año se celebra el Día del Músico.Julio Cesar Pena

ESTUDIANTES DE MÚSICA

Ante las facilidades que ofrecen los avances tecnológicos en la música y como el uso de las melodías de instrumentos, el interés de estudiar música podría desaparecer en una nueva generación?

Para Jochy Sánchez por lo planteado anteriormente los jóvenes se interesarán más en estudiar y conocer los instrumentos. Tejada recuerda que el uso de un instrumento es algo que siempre estará en el control de un humano.

“La IA sin duda ha demostrado que contribuye a crear algunas ideas, imitar voces, hacer frases o ideas musicales pero siempre a partir de lo que el músico le pida. El mundo está lleno de jóvenes estudiando música y pienso que así seguirá siendo”, comentó.

“El ejecutar un instrumento o cantar despierta una pasión y un sentimiento que siempre el humano querrá sentir, siempre hay personas que le gusta prepararse y que lo tienen como meta en la vida. Lo cierto es que con la IA se requiere menos preparación y conocimiento musicales. Por hoy día hay personas que no saben que es un Do Mayor y son multi premiados y ganadores de fortuna enorme, cosa que para el negocio está bien. Ahora si hablamos de hacer arte. Sentarse en una computadora a poner los sonidos no es ni será lo mismo que crearlo con tu instrumento”, expone Mártires de León.

Agregó que lleva años usando la tecnología para producir música, pero en 80% es solo una guía, y que los músicos se guíen nunca sustituye la ejecución de un humano con la de la computadora.

Ramón Orlando y Freitas creen que menos jóvenes llegarán a las academias de música y que será imposible ver a un joven dedicar diez horas de prácticas a un instrumento.