A siete meses de rumores de infidelidad, Becky G y Sebastian Lletget son captados juntos

A siete meses de una mujer acusar a Sebastian Lletget, prometido de Becky G, de serle infiel a la cantante y de él emitir disculpas públicas, la pareja fue captada junta saliendo de una cafetería muy cariñosos en Los Ángeles, California.

Aunque la artista de origen mexicano nunca confirmó si se había separado del futbolista, sí dejó de usar su anillo de compromiso y dejaron de compartir públicamente. Sin embargo, al parecer la pareja se dio una nueva oportunidad o simplemente nunca terminaron su relación.

El portal E New publicó las fotografías de ambos tomando un poco de café juntos y salieron al estacionamiento del lugar mientras esperaban abrazados.

El encuentro también lo confirmó el deportista en sus historias de Instagram al compartir una foto de la mesa con los cafés sobre ella y el mensaje: "Finalmente".

Se recuerda que en marzo una usuaria de redes sociales difundió un mensaje dirigido a la cantante Becky G, a quien aseguró que su prometido, Sebastián Lletget, le había sido infie.

Luego el futbolista negó conocer a la mujer que dice sostuvo un encuentro sexual con él y explicó que la situación se trataba de “un complot de extorsión” y “un espectáculo público lleno de mentiras”, y además, pidió perdón a la reguetonera estadounidense de origen mexicano.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, decía el comunicado.

Asimismo, Sebastián confesó que ha estado asistiendo a “terapias sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental”.

Becky y Sebastián anunciaron su compromiso el 9 de diciembre de 2022 en Manhattan Beach tras Naomi Scott se presentarlos.