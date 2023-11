En Santiago se comenta: Leo Corporán pasa a la inmortalidad

¡Hola, buenos días! Conocí a Leo Corporán en el periódico El Nacional cuando yo escribía para ese vespertino y trabajaba para el periódico Hoy, todo un caballero, muy familiar y buen amigo, siempre presto a ayudar a los jóvenes, sobre todo los deportistas de Villa Juana, comunidad que es su gran pasión, hizo grande este sector, reconocido por todos. Figúrense que allí se reúnen las más grandes personalidades del país en el desayuno de la confraternidad. Leo y yo tenemos un amigo en común y eso acentuó más nuestra amistad, qué alegría para mí que El Marchante, como se hace llamar en su página deportiva tan leída, llegará al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, pasará a la inmortalidad. ¿Quién no quiere gozar de ese prestigio? Él se lo ha ganado, más de cincuenta años dedicado al deporte, sin arrogancia, con simpatía y esfuerzo, nuestra felicitación para este acreditado periodista y editor deportivo del periódico El Nacional. Leo Corporán es asesor del club Mauricio Báez, una gran institución deportiva.

Diabetes

El pasado 14 de noviembre fue el día Internacional de la Diabetes, hay que cuidar la salud, sobre todo bajar la azúcar en la alimentación, pero ahora están muy de moda los postres, sobre todo los dulces. Recuerdo cuando salimos de Montecristy, al entrar a la playa Buen hombre, hay un señor, que los vende de distintos sabores, en una mesita al lado de los guardias del puesto de control; son muy buenos y eso es parte del atractivo al hacer turismo en esa provincia. También los dulces de nuestras abuelas, ahora más gourmet, ya los ofrecen en los supermercados, incluyendo el “Jalao” muy tradicional. Ya que no soy tan dulcera me llama la atención lo popular que se han puesto estas delicias y cada día con más calidad y buen sabor. Al salir de la clínica Unión Médica hay un señor en un carrito, como especie de una paletera, que es toda una sensación, se instala al mediodía exhibiendo unos dulces parecidos al turrón pero desparraman una crema de leche que visualmente abre el paladar y aunque no lo he probado la tentación no me falta, allí se para cantidad de gente para comprarlos, se ven muy higiénicos. Puedo escribir mucho de la cantidad de personas que se ganan el sustento preparando estas exquisitas delicias, pero la verdad que tendría que disponer de más tiempo; sin embargo no puedo dejar de mencionar y hacerle un honor a mi amiga, la muy conocida Menita, quien murió hace un tiempo, pero Teresa su hija heredó la tradición. Estas exquisiteces de Menita son tan famosas que se internacionalizaron cuando en el vaticano degustaron de estas sabrosuras.

Más naves

El pasado sábado asistí por invitación especial por su propietario, Mícalo Bermúdez, a la inauguración de cinco empresas de su zona franca en Tamboril con la asistencia del presidente Luis Abinader y varios funcionarios entre los cuales estuvo Víctor Bisonó, Ito, que se destaca en las actividades por ser un funcionario accesible El acto estuvo muy concurrido y bien organizado, Mícalo estuvo acompañado de su esposa Bernardette, sus hijos y su madre Margarita García de Bermúdez. Muy importante el desarrollo de esta zona franca que aporta muchos empleos a Tamboril y sus alrededores.

Manny Cruz

El artista Manny Cruz estará presentándose el domingo 26 de este mes en el Anfiteatro de Puerto Plata, celebrará el Día Nacional del Merengue; él es bueno y alegra el ambiente con su energía. Hace un tiempo cuando no era tan conocido lo vi en una presentación de las cronistas sociales en un homenaje que me hicieron junto a otras periodistas, le dije a mi amiga y hermana, la periodista Zaidy Zouain, ida a destiempo, ese joven tiene talento, llegará lejos y en verdad que no me equivoqué. Espero que las autoridades le ponga atención a este bello escenario tan esplendoroso y que lo tengan muy bien cuidado, desde hace un tiempo su deterioro es visible y que lo mantengan en función como era antes, que luego de su inauguración presentaban muchos artistas y los turistas asistían, al igual que numerosas personas del Cibao que gustaban de ver esos eventos se trasladaban hasta allí, muchos presentados por Luis Medrano. Recuerdo la presentación de Diego el Cigala y Ángela Carrasco, estuve allí y disfruté de lo lindo. Hasta la próxima.