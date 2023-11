Jodie Foster y Annette Bening describen sus experiencias filmando “Nyad” en República Dominicana

Hace una década, Diana Nyad completó una hazaña histórica, solidificando su reputación como una de las nadadoras de maratón más exitosas del mundo.

La nueva película de Netflix Nyad , protagonizada por Annette Bening en el papel principal, recrea la historia real de la obsesión del nadador, al cumplir 60 años, con el “Monte Everest” de los nado en el océano: la caminata de 110 millas desde Cuba hasta Key West, Florida.

Nyad, que ahora tiene 74 años, ha escrito cuatro libros, entre ellos las memorias de 2016 Find a Way , que detallan las filosofías y experiencias detrás de su firme determinación de salir del retiro de la natación y terminar lo que comenzó años antes, en lo que la mayoría suponía era la cima. de su carrera atlética. “Fallé y vacilé muchas veces, pero puedo mirar atrás sin arrepentirme porque nunca estuve agobiada por la parálisis del miedo y la inacción”, escribió.

Adaptado por la guionista Julia Cox de las memorias de Nyad, dirigido por los ganadores del Oscar Free Solo Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, y co -protagonizado por Jodie Foster.

Filmada en su mayoría en la República Dominicana, Benning y Foster la pasaron de maravilla durante la filmación y se enamoraron de algo muy particular de este país.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Annette Bening como Diana Nyad, izquierda, y Jodie Foster como Bonnie Stoll en una escena de la película “Nyad”.Netflix vía AP

¿Cómo fue la experiencia de filmar en la República Dominicana?

Annette Bening: Fue genial. Quiero decir, estábamos en Juan Dolio. No sé si estás familiarizado con dónde está eso. Y el tanque en el que rodamos está cerca de allí. Así que también pudimos rodar en Santo Domingo, que fue increíble. Así que, ya sabes, me siento muy, muy, muy, muy afortunada. Me encanta el Larimar. Ahora estoy obsesionada con ellas. De hecho, tengo un anillo. Tengo otro collar. No me lo puse, pero tengo un anillo. Volví con un montón para regalárselo a mis amigos.

Es una piedra increíblemente hermosa que, como estoy segura de que todo el mundo sabe, es autóctona de la República Dominicana. Así que estamos muy, muy agradecidos. También tuvimos un equipo superlativo. La gente trabajó muy duro en esta película. Fue una locura.

Jodie Foster: En realidad, una de las cosas buenas fue que querían asegurarse de que todos los miembros del equipo hablaran español. Teníamos miembros del equipo de todas partes, de Argentina, de España, de México, y ellos hacían la verdadera fiesta en la película porque nosotros dormíamos porque estábamos agotadas. Y entonces nos enteramos de esos fines de semana locos con todos los latinos fuera, cocinando y pasando el rato.

¿Cómo se crea un personaje que aunque siendo real, necesita sentirse humano para crear una relación a través de la pantalla?

AB: Es una gran pregunta. Quiero decir, Diana (Nyad) es una mujer tan convincente, y yo sabía que la historia era muy, muy fuerte. Estaba integrada en el guión. Así que fue como montar una ola en ese sentido. Pero quería encontrar lo mismo que vi cuando la miré a los ojos. Hay una dualidad en ella: tiene mucha fuerza, energía, intelecto, alegría de vivir, curiosidad y todo eso. Pero también tiene una suavidad y una apertura y un dolor incluso detrás de sus ojos. Así que quise encontrar diferentes lugares en los que pudiera encontrar eso, así como ese lado increíblemente tenaz y espinoso. Así que traté de encontrar eso dentro de mí, dentro de ella.

Además, tener a Jodie (Foster) en el papel de Bonnie, es una parte muy importante para mí, tener una gran compañera de la que realmente podía depender, que sabía que estaba ahí para mí y yo estaba ahí para ella y que en realidad los cuatro nos hicimos buenos amigos y eso fue una gran parte de la experiencia.

JF: Me encanta Bonnie. Quiero decir, las quiero a las dos. Los conocí socialmente. Básicamente, fiestas de Navidad y cosas así. Hablaba con ellos y salía con ellos y simplemente pensaba que eran fascinantes y extravagantes y excéntricos. Y creo que es realmente poderoso e importante ver, ya sabes, a dos mujeres de cierta edad, lesbianas que habían tenido una relación hace 100 años durante tal vez un año, pero luego se convirtieron en estas mejores amigas.

Y lo que significa tener una mejor amiga es una de las relaciones más importantes de su vida. Bueno, sin duda para Bonnie y Diana, la relación más importante de su vida.