Gaby Spanic denuncia Pablo Montero abusó sexualmente de ella

La actriz venezolana Gaby Spanic denunció que el cantante mexicano Pablo Montero abusó sexualmente de ella.

La actriz recordada por su papel en “La Usurpadora” habló en el reality “Secretos de Villanas” sobre la situación que habría tenido lugar en “La casa de los famosos” donde participó junto al cantante.

“Yo firmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero averigüe con unos abogados, antes de abrir la boca, y me dicen que lo puedo hablar, y con mucha seguridad. Yo ahí adentro sufrí un delito y cuando es delito, no hay carta de confidencialidad que valga… Sufrí de abuso sexual”, reveló la actriz a sus compañeras y colegas Aylin Mujica, Laura Zapata, Cynthia Kiltbo y Sabine Moussier.

Aunque solo fue un adelanto del capitulo que se estrena este jueves, Spanic relató que aunque estima y conoce desde hace mucho a Montero no tiene reparo en decir su nombre: “Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero”.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”, recordó.

La hermana gemela de Daniela Spanic y el cantante participaron juntos hace dos años en “La casa de los famosos” por Telemundo.

Esta no es la primera vez que el actor de “Fuego en la sangre” se ve envuelto un escandalo de abuso sexual. A inicios de años Montero fue denunciado por dos mujeres por abuso sexual aunque el artista negó los hechos.