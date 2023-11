Enrique Guzmán se disculpó por la polémica afirmación de que a su edad, 80 años, "tener relaciones con una niña chiquita me encanta” y enfatizó en que nunca en su vida ha tocado a una menor de edad con intenciones malsanas.

El cantante mexicano argumentó que durante un encuentro de prensa fue "sacado de casilla" ("me sacó el tapón, me hizo sacar los pies del suelo") por una periodista y que su respuesta en realidad fue sarcástica ante el acoso que sintió en ese momento.

"Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario", afirmó en un video colgado en su Instagram.

En varias ocasiones, personas cercanas a Guzmán lo han señalado como abusador de menores, lo que él sostiene que son informaciones falsas y que jamás algo así ha sucedido ni le ha pasado por la cabeza.

En 2021, su nieta Frida Sofía Guzmán hizo señalamientos en ese sentido contra de su abuelo, por supuestamente haber abusado de ella con tocamientos indebidos cuando era una niña.

Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, afirmó públicamente que el veterano artista habría abusado de una menor de edad.

Esta semana, Enrique Guzmán se encontraba en una conferencia de prensa junto a Angélica María y César Costa para promocionar el próximo concierto de "La caravana del Rock and Roll", en la que actuarán junto a Los Hermanos Carrión, Roberto Jordán y otras figuras de la época.

Una periodista le abordó sobre los rumores de presunto abuso sexual: “¿Hoy por hoy cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir?”.

Evidentemente molesto y desencajado el legendario artista se despachó: “Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”.

Luego añadió, con sarcasmo, y lo que levantó la polémica en México: “Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Entonces todo México se vino abajo atrapado en una polémica sobre si son ciertas o no los señalamientos contra el intérprete de "La plaga".

Ante el escándalo, el cantante optó por dar la cara a través de Instagram para aclarar el tema y negar cualquier abuso infantil.

"Yo nunca he tocado en mi vida a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención lo está haciendo adrede", aseguró.