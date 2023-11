En Santiago se comenta: Luis Medrano y su Merengazo 2023 en Jarabacoa

Luis Medrano es un fenómeno como productor de grandes espectáculos, mientras los dembowseros y todas esas músicas raras llaman la atención de muchos jóvenes de hoy, él sigue apostando a los buenos artistas de este país. Imagínense, quién sustituye a un Fernando Villalona, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Héctor Acosta, Milly Quezada, entre otros; por eso el gran éxito de este grupo el fin de semana pasado en Jarabacoa, en el “Súper Ultra Mega Merengazo 2023” todo un acontecimiento musical con un respaldo total del pueblo y los visitantes que aprovecharon para hacer turismo en la montaña. Con Luis “lo bueno no se cambia” y ellos agradecidos, porque con el buen amigo, mi hermano Medrano, siempre tienen trabajo, así como los destacados conductores Jochy Santos, Rubio Charlie, Aquiles Correa, entre otros. Apoyemos a Luis Medrano, porque cree en el talento criollo, cómo igual hacen esos amigos periodistas, Ramón Almánzar, Carlos Batista Matos, Alfonso Quiñones y Joseph Cáceres.

Ricardo Montaner

Como he dicho en otras ocasiones, el país es una buena fuente de recursos económicos para los artistas extranjeros, no se pueden quejar, pican bien. Ahora es Ricardo Montaner que se presentará el sábado 18 de noviembre en el Palacio de Los Deportes; el hombre gusta tanto del país que hasta se mudó en Samaná y tiene un hotel Boutique. El venezolano también anunció que se retirará de los escenarios, aunque no definitivo, pero sí seguirá grabando y componiendo canciones.

Encuentro con Raquel

Fui al Palacio Nacional a un encuentro con la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, junto a varios periodistas y comunicadores de Santiago. Allí degustamos un almuerzo muy exquisito, acompañado de jugo de limón, chinola y una selección de ricos postres, junto a unas atenciones de primera. Los mozos eran muchos, como no éramos pocos los comensales presentes para que así todos al mismo tiempo recibiéramos los alimentos, un gran y bonito protocolo. Ya estábamos sentados cuando la vice llegó, nos saludó a todos con su característica simpatía, como siempre muy bien vestida, imponiendo su estilo, luego entró José Ignacio Paliza, se sentó, saludó desde lejos y todo comenzó, hablaron de las inversiones que está haciendo el gobierno en Santiago, ellos dicen que son muchas, sin quedarse de mencionar el Monorriel, algunos hicieron preguntas, otros estaban emotivos y agradecidos de la invitación y así lo hicieron saber a Raquel Peña, una parte llegó en una guagua que designó el equipo de la vice, otros nos fuimos en nuestro vehículos. Todo fue de maravilla, hasta un pequeño tour por el Palacio, muchas fotografías, cada quien la publicó en sus respectivos medios, nos hicieron un obsequio de un bonito portamonedas en miniatura, con una revista que en la portada tiene una foto de la vice, por dentro imágenes de sus actividades, muy interesante. Las atenciones muy bien, de parte de nuestro amigo, un intelectual, muy afable, Lucildo Gómez, siempre presto a que todos nos sintiéramos bien.

Llegó Navidad

Admiro la gente que disfruta la vida a su manera, sin hacer daño, por eso cuando Marcos Pichardo invita es una cita obligada y como también adoro la Navidad ahí estuve en su residencia junto a su esposa, Beredamia Pandelo, ellos son una gran pareja que han hecho de su vida un ejemplo de lo que es el matrimonio. Bella decoración de la época, lanzaron alegres y preciosísimos fuegos artificiales, alumbrando todo el sector, brindis de exquisitos vinos y otros tragos, no se podía quedar la buena “bailá” de los anfitriones que invita al contagio de la música de Aron Saxo y Anthony Mana. Allí saludé a Anthony Córdoba, dueño de la popular franquicia Doña Pula, quienes prepararon el exquisito cerdo asado. Anthony es hijo de una pareja maravillosa, padres también de un gran amigo mío, Pluty Córdoba, gran fotógrafo de modelos internacionales; quienes siempre llegan hasta mi hogar a traerme productos de su finca, por el cariño que me profesan. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com