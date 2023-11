¿Quién fue Alexio “La Bruja”, el cantante urbano que perdió la batalla contra el cáncer?

El mundo del género urbano está de luto tras el fallecimiento del cantante urbano puertorriqueño, Víctor Alexis Rivera Rosado, mejor conocido como Alexio “La Bruja”.

Alexio, quien fue diagnosticado en 2017 con cáncer de mama, falleció, a los 34 años, tras estar hospitalizado tratando de librar la batalla contra la dura enfermedad.

“Mi hermano, no esperábamos esto. Nos cogió de sorpresa, porque aunque sabíamos tu condición, tu actitud de guerrero camuflageaba ese dolor que cargabas día a día. Como te dije cuando te vi, te amo, brother, y cumpliste tu sueño de ser artista. Válgame, esta me duele mucho, para mí y para los míos eres familia. Siempre recordaré todo lo bueno que vivimos en el camino, cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real. Descansa en paz, mi hermano. Espero volverte a ver algún día porque estás en mi lista de mis seres queridos. No encuentro más palabras, mi brother. Descansa en paz”, escribió su productor, Pepe Quintana en su cuenta de Instagram.

Tan solo hace unos días Arcángel y Anuel utilizaron sus redes sociales para pedir a sus millones de seguidores que donaran plaqueta para Alexio.

“La Maravilla” ofreció 100 dólares a cada persona que fuera al hospital a donarle plaquetas a su “hermano de otra madre”.

“Mi hermano de otra madre se encuentra luchando como todo un guerrero por su vida!!! Necesitamos donantes URGENTEMENTE de plaquetas! Si no tienes nada que hacer y deseas SALVARLE la vida a un excelente ser humano y quien te ha dado momentos de vacilón y alegría como artista entonces TE NECESITAMOS MAS QUE NUNCA!!!", pidió Arcangel en ese momento.

Lucha contra el cáncer de mama

Alexio “La Bruja o también conocido como “La Bestia” estuvo luchando contra el cáncer de mama desde hace seis años.

Durante una entrevista con el medio “Primer Hora”, el artista compartió que unos meses antes de recibir su diagnóstico, percibió una masa peculiar entre su pecho y axila mientras se duchaba. Inicialmente, pensó que se trataba de una acumulación de grasa.

En otra entrevista en 2022 con Jorge Pabón “Molusco” Alexio dijo: “Yo siempre digo que estoy en un punto medio”.

“Mi condición es complicada. Mis marcadores de cáncer suben y bajan. Mis marcadores nunca se han estabilizado. De momento están altos, de momento bajan. A mí me han cambiado de muchos tratamientos por esa situación”, explicó Alexio en 2022.

El cáncer de mama, es un cáncer más frecuente en las mujeres, sin embargo los hombres no están exento.

De acuerdo a Mayo Clinic, el cáncer de mama masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad.

¿QUIÉN ERA ALEXIO?

Víctor Rivera Rosado, nombre de pila de Alexio, nació en Carolina, Puerto Rico el 11 de diciembre de 1988 y se hizo conocido por sus canciones con otros artistas como Daddy Yankee, Arcángel, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Anuel AA, Farruko, Delaghetto, Kevin Roldan y Ñengo Flow, entre otros.

El cantante compuso canciones de gran éxito como "Tumba la casa", con este tema su nombre se hizo conocido y se posicionó como uno de los referentes del reguetón en Puerto Rico.

También fue la voz de las canciones: “Cementerio de corazón”, “Tarará” “Te vas a morir”, entre otras.