'The Marvels' se derrumba en taquilla

Desde “Iron Man” de 2008, la máquina Marvel ha sido una de las fuerzas más imparables en la historia de la taquilla. Ahora, sin embargo, esa aura de invencibilidad está mostrando signos de desgaste. La fábrica de superhéroes alcanzó un nuevo mínimo con el lanzamiento del fin de semana de “The Marvels”, que se inauguró con sólo 47 millones de dólares, según estimaciones de los estudios del domingo.

La entrega número 33 del Universo Cinematográfico de Marvel, una secuela de “Capitana Marvel” dirigida por Brie Larson de 2019, administró menos de un tercio de los 153,4 millones de dólares con los que lanzó su predecesor antes de recaudar finalmente 1.130 millones de dólares en todo el mundo.

Se supone que las secuelas, especialmente en Marvel Land, no deben caer por un precipicio. Sin embargo, “The Marvels” debutó con más de 100 millones de dólares menos que “Captain Marvel”, algo que ninguna secuela antes había hecho. David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Research Entertainment, lo calificó como “un colapso de taquilla de Marvel sin precedentes”.

El mínimo anterior para una película de Marvel propiedad de Walt Disney Co. fue “Ant-Man”, que recaudó 57,2 millones de dólares en 2015. De lo contrario, hay que salir del MCU de Disney para encontrar un comienzo tan lento para una película de Marvel: estrenos. como “El Increíble Hulk” de Universal con 55,4 millones de dólares en 2008, “Morbius” de Sony con 39 millones de dólares en 2022 o el reinicio de “Los Cuatro Fantásticos” de 20th Century Fox con 25,6 millones de dólares en 2015.

Pero “The Marvels” fue una secuela de más de 200 millones de dólares de un éxito de taquilla de mil millones de dólares. También fue un lanzamiento de Marvel excepcional en muchos sentidos. La película, dirigida por Nia DaCosta, fue el primer estreno del MCU dirigido por una mujer negra. También fue la rara película de Marvel dirigida por tres mujeres: Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Las críticas no fueron sólidas (62% nuevas en Rotten Tomatoes) y tampoco lo fue la reacción de la audiencia. “The Marvels” es apenas el tercer estreno del MCU que recibe una calificación CinemaScore “B” de los cinéfilos, después de “Eternals” y “Ant-Man and the Wasp: Quantamania”.

“The Marvels”, que sumó 63,3 millones de dólares en ventas de entradas en el extranjero, puede convertirse en un punto de inflexión en el MCU. A lo largo de los años, la franquicia ha recaudado 33.000 millones de dólares a nivel mundial, un punto que Disney destacó al informar sus ingresos brutos el domingo.

Pero con las pantallas de cine y las plataformas de streaming cada vez más repletas de películas y series de superhéroes, algunos analistas han detectado una nueva fatiga en el público. El propio director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha hablado de una posible sobresaturación de Marvel.

"Durante los últimos tres años y medio, el crecimiento del género se ha detenido", escribió Gross en un boletín informativo el domingo.

De cualquier manera, algo está cambiando para los superhéroes. La corona de taquilla de este año parece asegurada para "Barbie", el mayor éxito del año con más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo para Warner Bros.

Marvel todavía ha producido éxitos recientes. “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” se lanzó este verano con 118 millones de dólares antes de finalmente recaudar 845,6 millones de dólares en todo el mundo. “Spider-Man: Across the Spider-Verse” de Sony recaudó 690,5 millones de dólares a nivel mundial y, tras excelentes críticas, se espera que sea una candidata al Oscar.

La huelga de actores tampoco le hizo ningún favor a “The Marvels”. Al elenco de la película no se le permitió promocionar la película hasta que la huelga fue cancelada el miércoles por la noche cuando SAG-AFTRA y los estudios llegaron a un acuerdo. Larson y compañía rápidamente saltaron a las redes sociales e hicieron apariciones sorpresa en los cines. Y Larson apareció como invitado en “The Tonight Show” el viernes.

El patrón normalmente ordenado de lanzamientos de MCU también se ha visto interrumpido por las huelgas. Después de numerosos retrasos relacionados con la huelga, la única película de Marvel actualmente en el calendario 2024 del estudio es “Deadpool 3”, que se estrenará el 26 de julio.

Por otra parte, después de dos semanas en la cima de la taquilla, “Five Nights at Freddy's” de Universal Pictures cayó al segundo lugar con $9 millones en su tercer fin de semana de estreno. La adaptación del videojuego producida por Blumhouse ha acumulado 127,2 millones de dólares a nivel nacional.

La película del concierto “The Eras Tour” de Taylor Swift quedó en tercer lugar con 5,9 millones de dólares en 2.484 salas en su quinto fin de semana de estreno. La película, producida por Swift y distribuida por AMC Theatres, ha recaudado 172,5 millones de dólares a nivel nacional y 240,9 millones de dólares en todo el mundo.

“Priscilla” de Sofia Coppola se mantuvo firme en su segundo fin de semana de estreno generalizado. La película de A24, protagonizada por Cailee Spaeny como Priscilla Presley y Jacob Elordi como Elvis, se mantuvo en el cuarto lugar con 4,8 millones de dólares, cayendo sólo un 5% respecto a la semana anterior.

"Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, una producción de Apple Studios distribuida teatralmente por Paramount Pictures, recaudó 4,7 millones de dólares en su cuarto fin de semana, para elevar su recaudación nacional a unos 60 millones de dólares. Aunque es una cifra bastante baja para una película de 200 millones de dólares, “Killers of the Flower Moon” es principalmente una declaración de Apple en la temporada de premios sobre sus crecientes ambiciones cinematográficas.

En su primer fin de semana de estreno ampliado, la aclamada "The Holdovers" de Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti como un cascarrabias instructor de un internado, se lanzó con 3,2 millones de dólares en 778 salas. El lanzamiento de Focus Features, un esperado contendiente al Oscar, esperará tener piernas fuertes a medida que avanza durante el otoño.

“Journey to Bethlehem”, un estreno de Affirm Films, filial cristiana de Sony, debutó con 2,4 millones de dólares en unas 2.000 salas.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Las maravillas”, 47 millones de dólares.

2. “Cinco noches en Freddys”, 9 millones de dólares.

3. “Taylor Swift: The Eras Tour”, 5,9 millones de dólares.

4. “Priscilla”, 4,8 millones de dólares.

5. “Los asesinos de la luna de las flores”, 4,7 millones de dólares.

6. “The Holdovers”, 3,2 millones de dólares.

7. “Viaje a Belén”, 2,4 millones de dólares.

8. “Tigre 3”, 2,3 millones de dólares.

9. “Paw Patrol: The Mighty Movie”, 1,8 millones de dólares.

10. “Radical”, 1,8 millones de dólares.