Taylor Swift y Travis Kelce se besan por primera vez en público durante un concierto en Argentina

Taylor Swift realizó su segundo concierto en Argentina, donde impresionó a sus fanáticos con un show como solo ella sabe darlo; Sin embargo, esa no fue la única sorpresa de la noche sino que la artista se emocionó tanto que al finalizar la presentación le dio un apasionado beso a su novio, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

Como en cada concierto, Taylor salió a saludar a sus fanáticos, pero a diferencia de otras ocasiones, al ver a Travis, corrió a abrazarlo y le plantó un beso, lo que enloqueció a los miles de fans de la cantante estadounidense.

El momento, que está rodando en las redes sociales, fue captado por varios de sus fanáticos. Swift se presentó en el Estadio River Plate de Buenos Aires en Argentina.

Travis Kelce tomó unos días de su apretada agenda para acompañar a Taylor a algunos de sus conciertos en su gira por Latinoamérica, que continuará en Brasil.

Esta muestra de cariño se produce después de que fueran vistos cenando juntos en la capital argentina la noche del viernes.

Durante su cita nocturna en un salón privado del restaurante Elena en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, después de que el show de Swift del viernes por la noche se pospusiera hasta el domingo debido al mal tiempo, la pareja incluso pareció estar acompañada por el padre de Swift, Scott Kingsley Swift, quien se unió a Kelce en el concierto del sábado, informó People.

El nuevo romance entre Swift y Kelce se ha ido calentando desde que la cantante de "Blank Space" asistió por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs en Missouri el 24 de septiembre. Desde entonces, ha sido vista en tres juegos más de Travis, así como en varias citas nocturnas con el atleta.

Durante el concierto que terminó cerca de la medianoche del sábado, la recien nominada a los premios Grammys también le lanzó algunas indirectas a su actual novio, cambiando incluso la letra de la canción “Karma” por la frase “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”, (El karma es el chico de los Chiefs yendo directo a mi casa), haciendo referencia al equipo donde juega Kelce.

Asimismo, los fanáticos enloquecieron cuando una de las canciones sorpresas de la cantante fue “End Game”, tema que habla sobre establecerse con una pareja para toda la vida, y que sirvió como serenata a Kelce.

Swift, quien se estará presentando esta noche otra vez en el estadio argentino, también señaló a Kelce en canciones como “Willow”, con referencias como “That's my man” (Ese es mi hombre) o con “Blank Space”, donde hizo enfasís en la frase de la canción “'Cause you know I love the players, and you love the game” (Porque tú sabes que yo amo a los jugadores, y tú amas el juego), mientras también miraba hacia la dirección de Kelce.

La pareja confirmó su romance en octubre de este año, cuando aparecieron tomados de la mano por las calles de Nueva York.

En un pódcast que dirige con su hermano, Jason Kelce, Travis dijo que se acercó a Taylor cuando le hizo llegar un brazalete de la amistad con su número de teléfono.

Durante esta gira se ha vuelto una costumbre que entre fanáticos de Taylor se compartan brazaletes de la amistad, tradición que inició con la canción “You're on your own kid”, del álbum “Midnights”.