Eugenio Derbez es una superestrella mundial con casi 20 millones de seguidores en Instagram, conocido por sus papeles cómicos en películas como el gran éxito “Instructions Not Included”, “Overboard” y “The Valet”. Ahora llega con “Radical, que supone su primer papel protagonista de en una película dramática, tras su papel secundario en la oscarizada “Coda”.

La cinta “Radical”, ganadora del Premio al Favorito del Festival de Sundance 2023, se estrenó en el “Top 5” de la taquilla estadounidense el pasado fin de semana.

La producción cinematográfica recaudó 2,658.047 dólares en 419 pantallas, con una impresionante media por pantalla de 6,344 dólares.

El éxito en Estados Unidos de “Radical”, de Pantelion Films y Participant, producida por 3Pas Studios, llega tras el éxito récord de la película en México, donde recientemente se convirtió en la película en lengua local más taquillera estrenada en México desde la pandemia.

Basada en una historia real, “Radical” tiene lugar en una ciudad fronteriza mexicana plagada de abandono, corrupción y violencia, donde un profesor frustrado (Derbez) prueba un nuevo método radical para romper con la apatía de sus alumnos y desbloquear su curiosidad, su potencial... y puede que incluso su genialidad.

“Radical” arroja luz sobre las increíbles oportunidades que pueden manifestar los niños cuando un profesor innovador despierta su curiosidad y les permite descubrir la alegría de aprender.

- ¿Por qué elegir el título radical cuando en Latinoamérica tenemos casi el mismo sistema de educación desde hace 60 años?, le preguntó este redactor.

Su respuesta: “Justamente, bueno, pensamos que radical era una palabra corta que condensaba un poco lo que hizo Sergio con estos niños. Fue cambiar su educación con un método radical, fue tomar una dirección opuesta, fue ir un poco en contra del sistema establecido con tal de lograr un cambio en los niños. Y aparte es un nombre que funcionaba tanto en inglés como en español. Por eso decidimos poner ese nombre”.

La película ha tenido muy buena aceptación, en Sundance la adoraron y lo invitaron a Washington.

Para Eugenio Derbez, la experiencia ha sido “muy diferente a lo que he hecho anteriormente”, casi siempre en el humor.

“Cuando haces comedia, para mí, la comedia se me hace un arte. Siento que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Pero lo que hablas, el hecho de poder ir a festivales, el hecho de que me inviten a Washington, el hecho de que esté compitiendo y ganes premios, eso no lo logras con la comedia. Tristemente, a la comedia como que la ven para abajo y el drama siempre te lleva a otros lugares. Entonces, ahorita me siento como más visto, más respetado”.

Cosa que con la comedia eso no sucede, tristemente. Porque se me hace que es mucho más complejo hacer reír que hacer llorar.