Taylor Swift arranca sus conciertos en Argentina con la política de telonera

Carteles que dicen "Swiftie no vota a Milei" adornan las paredes cerca del Estadio Monumental, donde la estrella pop Taylor Swift ofrece este jueves el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires, en medio de la polarización argentina a días de las presidenciales.

En un soleado día de primavera, miles de jóvenes esperaron desde el amanecer la apertura de puertas cantando y compartiendo sus "friendship bracelets", las pulseras que forman parte de la cultura swiftie. La mayoría lucía algún atuendo alusivo a las distintas eras de la carrera de Swift.

También había camisetas de la selección argentina de fútbol con el número 13 (número de la suerte de Taylor) y el apellido Swift en la espalda. "Traicioné a Messi un ratito nada más", comentó pícara Sofía Ranui, de 21 años.

"Argentina es todo política y fútbol y no se puede separar. Te das cuenta cuando ves los posters de (los candidatos Sergio) Massa y de (Javier) Milei, que aprovechan lo que está de moda. Estando tan cerca de las elecciones van a ver dónde está el foco de atención y le van a hincar el diente", señaló esta fan.

Días antes del concierto, se había difundido en la red social X (antes Twitter) un comunicado de un grupo de swifties contra Milei, el candidato libertario y ultraderechista que disputará con el ministro de Economía peronista Sergio Massa el balotaje presidencial el 19 de noviembre.

Milei "es el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos nuestros derechos adquiridos", expresó el grupo en la cuenta, que fue suspendida sin que se conozcan los motivos.

En las inmediaciones del estadio había también afiches de 'The Eras Tour' con la figura de Sergio Massa reemplazando a Taylor Swift y la leyenda "Massa, the presidential tour". Algunos de los carteles que dicen: "Swiftie no vota a Milei" tenían tachada la palabra No, reflejo de la polarización política argentina. Otros llevan el hashtag #MileiesTrump.

"Ella está en contra de Trump y de todo lo que representa Trump, que es un ser machista", dijo Miriam Monllau, una fan de Swift de 31 años que se detuvo a fotografiar uno de los carteles y señaló que "las ideas de Taylor van en contra de lo que sería Milei".

Una canción para cada momento

Buenos Aires es la segunda etapa de la gira latinoamericana de Swift, después de México y antes de Brasil. Fans de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú e incluso Venezuela viajaron para verla en el Monumental.

"Es increíble todo lo que ella hace como activista tanto con los derechos de las mujeres, como los de los gays, de los niños. Sus canciones representan todo para nosotros. Si estás triste, si perdiste a alguien, si conociste a alguien, estés feliz o triste, Taylor tiene una canción para eso", comentó entusiasta Milena Núñez, de 23 años, quien vino desde Montevideo para verla.

Para las jóvenes que acamparon en las afueras del Monumental, en algunos casos desde hace meses, este jueves fue el día cumbre. Julieta Zavala, de 24 años, comenzó esa espera el 31 de mayo, antes incluso de la confirmación de las fechas de los conciertos.

Con un grupo de 30 personas hizo turnos rotativos para quedar en ese primer puesto de la fila.

"Ellas están conmigo, pero no sé su ideología política porque no hablamos de eso. Estamos hablando de que vamos a ver a Taylor y vamos a pasarla bien", dijo a la AFP esta chica poco antes de ingresar.

Tras muchos días de tensión política, Sofía Ranui está segura de que disfrutará el concierto. "A lo mejor el país no está en su mejor momento o nunca lo está. Entonces hacemos pulseritas, no pensamos en las elecciones, nos ponemos brillitos, nos vestimos de rosa, y estamos con otros chiques y nos sentimos súper cómodas, porque después se terminan estos tres días y vuelve otra vez esta nube que siempre está arriba de los argentinos".