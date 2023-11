Santiago Matías pide disculpas “de todo corazón” a Isaura Taveras

El empresario Santiago Matías “Alofoke” se disculpó con Isaura Taveras, quien se querelló contra él por difamación e injuria.

“Debo subsanar conmigo mismo algunas actitudes que he tenido y algunos comportamientos que no van de la mano con mi procedencia ni con la educación que mi familia luchó por brindarme en mi niñez y en mi juventud, y por ese motivo quiero pedirle disculpas, de todo corazón, a la señorita Isaura Taveras, no solamente a ella, sino a su familia, su equipo de trabajo, sus amigos y todas las personas que tienen que ver con el entorno de ella”, dijo Matías en su plataforma Alofoke Radio.

El influencer, quien ayer no asistió a la audiencia de la querella interpuesta en su contra, expresó que no se disculpó con la comunicadora con la intención de que desista con el proceso legal, sino porque le “salió” del corazón.

“Hago esto, no para querer evadir un proceso judicial, yo no tengo ningún tipo de reparo en que ella continúe con el proceso judicial que lleva, al contrario si ella entiende de que en algún momento se lesionó esta tribuna o se escribió en algún momento en una red social algún tipo de ofensa que ella entienda, ella tiene todo el derecho de continuar con su proceso”, manifestó.

Desde que Taveras interpuso la querella, se han realizado tres audiencias y solo a una ha asistido Alofoke.

El pasado mes de octubre la conductora de “El Mañanero” se querelló contra el empresario y una mujer de nombre Ingrid Hahn, quien tambiñen emitió unas disculpas por X (Twitter).

“La querella es por difamación e injuria y que te llamen Michael Jackson no es una difamación ni es una injuria. Él (Santiago Matías) me acusó de actos de corrupción y los videos están ahí, pero además se refirió a mi persona con calificativos injuriosos, de manera despectiva con palabras soeces e irrepetibles que ´ponen en tela de juicio mi dignidad, mi moral y mi buen nombre”, dijo en ese momento la comunicadora en “El Mañanero”.

También advirtió que llevaría el proceso hasta las ultimas consecuencias.

Sobre demanda a El Mañanero

Hace unos días Matías dijo que emplazaría al equipo completo del programa radial “El Mañanero” con excepción de la cabeza del espacio, el diputado Bolívar Valera, que por su investidura tiene inmmunidad parlamentaria, sin embargo, advirtió que utilizaría su dinero para que El Boli pierda la candidatura, si decidía aspirar nuevamente.

No obstante, en su alocución de ayer el empresario mostró “bandera blanca” y dijo que no demandaría a nadie y utilizaría ese dinero para seguir haciendo obras sociales.