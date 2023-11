Karol G agradece gesto a Anahí con emotivas palabras

En su concierto en Medellín, Colombia, Anahí dejó claro que es “Team Bichota” y Karol G ha respondido el guiño de la artistas mexicana con unas emotivas palabras.

Durante el último show de “Soy Rebelde Tour” en la capital paisa la recordada Mía Colucci sorprendió al público al salir con una camiseta rosa donde se leía “Team Bichota” y expresó las siguientes palabras: "Carolina, el amor con amor se paga, mi reina. Te quiero".

Ahora la cantante colombiana ha agradecido el gesto y respondió diciendo: “Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”.

Karol ha compartido el escrito con sus más de 66 millones de seguidores en Instagram.

La intérprete de “Besties” expresó su agradecimiento a Anahí, a quien le reconoció que está viviendo un buen momento de su carrera y aun así se acordó de ella.

"Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, finalizó la Bichota.

Las palabras de Karol G para AnahíInstagram

El año pasado las artistas protagonizaron un emotivo momento durante uno de los conciertos de Karol G e Ciudad de México cuando la protagonista de “RBD” se unió junto a ella a cantar el éxito “Sálvame”.

Karol G se mostró impresionada que tras 11 años de ausencia frente a los escenarios, Anahí “brillara con tanta intensidad”.