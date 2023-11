Gabriel Pagán y Nathalie Hazim cierran su Gira Universitaria en Utesa de Santiago de los Caballeros

Los artistas Gabriel Pagán y Nathalie Hazim concluyeron con gran éxito, en la Ciudad Corazón, su primera Gira Universitaria, un reencuentro con el público estudiantil, donde los jóvenes intérpretes, compartieron lo mejor de su repertorio, en un derroche de talento, gracia y calidad musical.

La Gira Universitaria concluyó en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), luego de recorrer, por casi un mes las sedes de la Universidad Central del Este (UCE) en San Pedro de Macorís, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santo Domingo y Santiago, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), INTEC, Universidad Apec, (UNAPEC) y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Durante todas las presentaciones, este binomio musical se caracterizó por la hermandad y camaradería en escena, acompañados de 14 músicos, bajo la producción artística de Iván Tejada.

Canciones como “A Tan Sola Una Hora”, “Pa Nosotros Dos”, “Dime Que Hacer”, “No Pasa De Moda” y su más reciente sencillo “Piloto”, fueron algunos de los temas de Pagán.

Mientras Nathalie Hazim, puso la nota romántica con “Quiero”, “Tus Silencios”, “Te Cuento”, “Que Haces”, entre otros.

Para los artistas esta Gira Universitaria, fue una interesante experiencia, por el vínculo que crearon con un público joven amante de la buena música.

Nathalie expreso “Esta gira estuvo primero en los planes De Dios, creció en la cabeza de Steven Cifre y hoy Gabriel Pagan y una servidora estamos cerrando por todo lo alto 8 exitosas funciones, en 8 universidades.

El respaldo de las universidades el cariño del público, el respeto de la gente que no conocía mis canciones ha sido mucho, creo y estoy convencida que la experiencia vivida ha sido para contar historias una y mil veces, hoy cerramos en la ciudad corazón, Santiago, pueblo de gente que ama la música y gente que me sigue desde mis inicios.

Mientras Gabriel “Agradecido y lleno de ilusión por lo que viene, recibir el cariño de todos los jóvenes que cantaron y aplaudieron en este recorrido universitario solo me confirma que la calidad es lo que permanecerá en el tiempo, me reafirmo que es continuar en el camino del trabajo, desarrollar los sueños y con esta gira he cumplido uno de los míos al ver al público bailar y cantar a todo pulmón mis letras.

“Gracias, gracias, gracias a las marcas, los seguidores y a todo un equipo de producción, que se ha sumado a la carrera mía y de Gabriel y que sigue confiando en que el arte, la cultura y la buena música pueda seguir sembrando esperanza.”

La producción general está a cargo de Cifre Entertainment, Larissa Martínez, con el apoyo de los patrocinadores: Banco de Reservas, AFP Crecer, Seguros Crecer, Fiat Dominicana, Motoneo.

Durante la gira hubo varias sorpresas con la actuación de invitados como Miriam Cruz, Mark B, Fernando Villalona, Johan Amparo, Damaris CRS, Oriana Lucas. En la apertura de la gira estuvo siempre Yellow Tree quien fue la ganadora de la primera edición de presidente Studios.

Fernando Villalona fue uno de los artista invitados en la Gira Universitaria de Nathalie Hazim y Gabriel PagánFoto: fuent externa

Previo al concierto de cierre en Utesa, los artistas compartieron con representantes de los medios de comunicación de Santiago, su experiencia y algunos de los proyectos musicales para este cierre del año.

Agradecieron el respaldo de todas las empresas, muy en especial del Banco de Reservas, que reitera su compromiso con la nueva generación de artistas dominicanos.