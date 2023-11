Red Hot Chili Peppers: rock pesado indeleble en la música popular

Red Hot Chili Peppers carga con el rock pesado a sus espaldas desde hace 40 años de manera constante y, vaya!, su vitalidad en el escenario es admirable y lo certifica una frenética multitud de Khronos que en Costa Rica devolvió las manecillas del reloj a años pasados, cuando cada canción era novedad en el mundo.

La alfombra del tiempo se extiende sobre los integrantes de esta banda estadounidense y cuatro décadas después mantienen ese rojo intenso de energía en su show, como lo demostraron la noche del martes en San José.

Periodistas de Listín Diario llegaron hasta el Estadio Nacional ubicado en la capital costarricense, donde la empresa SD Concerts del dominicano Saymon Diaz, logró reunir a 50 mil personas que levantaron en vilo el alma del rock más psicodélico.

La banda es básica, pero poderosa en su exponencia sonora. La componen Anthony Kiedis (voz), Flea (bajo), John Frusciante (guitarra eléctrica) y Chad Smith (batería).

Consigo traen una explosiva historia musical que empezó en 1983, en California, cuando combinaron sonidos del funk tradicional con el rock, así como elementos del heavy metal, dance, punk, hip hop e indie rock. Muchos los ven como los inventores del punk funk.

El disco homónimo de 1984 marcó su largo recorrido musical en el distinguen álbumes emblemáticos, entre ellos “Californication”, de 1998, seguido de “By the Way”, de 2002 y “Stadium Arcadium", de 2006.

Con ese almacén musical, con siete Premios Grammy, estos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll llegaron a Costa Rica la noche de celebración de Halloween.

Los miembros de Red Hot Chili Peppers durante su show la noche del martes 31 de octubre 2023 en San José, Costa Rica.JOEL GUZMÁN/FUENTE EXTERNA

Como si se tratara de una ambientación creada a propósito por Halloween para recibir esta banda, San José estaba cubierta por una densa neblina, junto a una lluvia intensa, con el estadio estaba repleto de gente, muchos de ellos, los más jóvenes, con disfraces de la celebración mundana.

“Happy Halloween San José”, fueron las primeras palabras del vocalista Anthony Kiedis ante la algarabía de los presentes.

Kiedis es el alma de la fiesta. Más que cantar sobre el escenario parece celebrar un cumpleaños más. De hecho, estaba en la antesala de festejar sus 61 años de vida, que cumplió este miércoles 1 de noviembre.

Notables las arrugas, pero Kiedis se transforma en el mismo veinteañero de 1983 que se mueve como pluma de un lado a otro al ritmo de cada canción.

Alrededor de 50 mil personas se congregaron en el Estadio Nacional de Costa Rica para disfrutar del show de Red Hot Chili Peppers, la noche del 31 de octubre 2023.JOEL GUZMÁN/FUENTE EXTERNA

El show inició dando en la diana: “Can’t Stop”, “Scar Tissue” y “Dani California” atizaron el fuego y en poco rato ya aquella multitud estaba enloquecida en un éxtasis que llegó ferviente en los acordes de “Californication”.

Tampoco faltaron otros tesoros: “Eddie”, “Hard to Concerge”, “Can’t Stop”, “Tell me Baby”, “Black Summer” y las esperadas “By The Way” y “Give it Away”, que dejaron ganas de más, pero tocará esperar por la cuarta vez que regresen a Costa Rica.

Flea, emblemático bajista de la banda y querido por los costarricenses por anteriores muestras de cariño, pronunció la frase más ‘chili’ de la noche: “Amo su maldito país, en serio, son los mejores”.

Mientras, continuarán su larga gira mundial, "Unlimited Love Tour", iniciada en junio del 2022, que los ha llevado también por Europa y Australia. Este 2023 el turno ha sido para Latinoamérica.

EN IMÁGENES

El cantante Anthony Kiedis, de Red Hot Chili Peppers, durante su presentación la noche del martes 31 de octubre 2023 en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica.JOEL GUZMÁN/FUENTE EXTERNA