En Santiago se comenta: La Semanal con el Presidente Abinader

¡Hola, buenos días! El lunes pasado el gobierno escogió la provincia de Santiago para La Semanal que hace el presidente Luis Abinader con periodistas de distintos medios de comunicación, lamenté no poder asistir, me hubiese gustado, pero no pude por la producción y conducción de mi programa, tenía una pregunta muy importante que hacerle al mandatario y es sobre la remodelación de la autopista Duarte, muy bien, sobre todo el arreglo de la curva peligrosa en Villa Altagracia donde tantas personas han perdido la vida, así como la ampliación de algunos tramos, hasta hermosos se ven, que bien, pero en la vía de Santiago a La Vega es terrible, los retornos que le hicieron son tan mortales como el pedazo que arreglaron en Villa, ya en ese lugar donde los conductores que vienen o van se han accidentado y hasta han perdido la vida. usted debe mandar técnicos de confianza para verificar esa parte, hay muchas quejas por ese desvío, antes de que se reinaugure verificar, de lo contrarío es peor el remedio que la enfermedad.

Rolling Fermín

Rolling Fermín un gran comunicador deportivo, amante del equipo mamey y narrador de Las Águilas Cibaeñas por más de treinta años, ha sido despedido de la transmisión de este campeonato, sin justificación aparente, qué barbaridad, después de entregar su alma a ese equipo, ya no le sirve, todavía joven, con alegría para narrar, profesional, sin descuidar su trabajo, moderno y actualizado, formaba parte de un gran equipo de comunicadores que hacen un gran trabajo y que completaba este caballero de Santiago. Rolling goza de la simpatía de los fanáticos de este deporte y lo están apoyando, protestando en las redes por esta injusta desvinculación y muchos comunicadores no solamente de aquí, también de la capital, han comentado a su favor. Qué bueno que él tiene su empresa donde produce varios programas deportivos de radio y televisión, y que nadie lo puede sacar de estos espacios, nadie. Nuestra solidaridad con un buen amigo, gran deportista del ping pong o tenis de mesa.

Paseo ineludible

Llegando a Blue Mall, visita obligada cuando vamos a la capital del país, nos encontramos con la gobernadora de Montecristy Nelsy Cruz el pasado sábado, una joven muy simpática y popular en esa ciudad por su estilo de representar al poder ejecutivo con elegancia y juventud, sin “comparancia” y sin el modelo tradicional de las gobernadoras. Nelsy es moderna, accesible, nada de arrogancia, disfruta la vida, asiste a los lugares que le gusta, es divertida, andaba vestida de jeans, camisa sport, usa un corte de pelo corto vanguardista, es hermana del rico y famoso pelotero Nelson Cruz, de una familia muy unida de esa región, que se lleva bien. Hablamos un gran rato de varios temas.

Lugares a visitar

Santo Domingo es una gran ciudad cosmopolita, si no fuera por el desorden en el tránsito, aunque los fines de semana no es caótico. Es bueno ir para conocer lugares históricos, hermosos monumentos y nuestra cultura, eso sí se gasta mucho, pero eso es un día. Hay que darse una vuelta de vez en cuando y visitar nuevos restaurantes, aunque hay otros que tienen ya un tiempo como es el Don Pepe, que por su tradicional comida internacional, sus atenciones, y su elegancia, todo en caoba, su majestuosa entrada es visita obligada. Su exhibición de mariscos, que siempre hay de todo para los amantes de los moluscos, esta vez no encontramos las ostras de Washington, pero sí nos ofertaron unas francesas. Wao, bastante costosas, una sola quinientos pesos y siempre se pide una docena, eso es para el que tiene dinero y para quien quiera darse ése gusto, ya que la vida es una sola como se dice. Restaurante Don Pepe sigue siendo uno de los mejores del país.

Larimar

Por fin fui a Larimar, increíble lugar, al más alto nivel, es divertido, buenas atenciones, en un local inmenso, con una altura que impresiona y una gran decoración, bellos cuadros, las paredes llaman la atención decoradas al estilo los arrecifes, las luces muy lindas, el bar está en el centro, hay un gran personal, es un ambiente muy juvenil, a mi me encantó, porque pueden ir personas de todas las edades, es increíble la cantidad de parroquianos que asisten, es por cita, está súper de moda. Este restaurante está en la torre Altri Tempi en el piso siete, ahí mismo, pero en otro espacio hay una discoteca y es un lleno total. Les cuento que esa noche cuando bajé del ascensor, wao qué cola para entrar, muchos riquitos, hasta de Santiago, allí ví, entre otros, al hijo de Mícalo Bermúdez. Es que la capital es buena para pasear y no hay que montarse en avión, aunque no está mal dar su viajecito al exterior de vez en cuando. En próximas columnas daré detalles de otros lugares de la metrópolis del país. Hasta la próxima.