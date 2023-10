Robert De Niro testificó el lunes en la ciudad de Nueva York en un juicio resultante de la demanda de un ex asistente personal que acusaba al actor de ser un jefe abusivo.

De Niro, que por momentos parecía de mal humor, se contuvo de estallar en la disección de sus interacciones con ella antes de finalmente soltar: "¡Todo esto es una tontería!".

El actor dos veces ganador del Oscar, conocido por sus actuaciones en películas taquilleras como "The Deer Hunter" y "Raging Bull", fue el primer testigo en un juicio resultante de demandas sobre el empleo de Graham Chase Robinson.

Robinson, que trabajó para De Niro entre 2008 y 2019, cobraba 300.000 dólares anuales antes de renunciar como su vicepresidenta de producción y finanzas.

La mujer, encargada durante años de todo, desde decorar el árbol de Navidad de De Niro hasta llevarlo al hospital cuando se cayó por las escaleras, lo demandó por 12 millones de dólares en daños y perjuicios por angustia emocional grave y daño a la reputación.

Robinson dijo que se negó a darle una referencia para encontrar otro trabajo cuando ella renunció en 2019 después de repetidos enfrentamientos con su novia.

De Niro, de 80 años, testificó durante la mayor parte de la tarde y estuvo de acuerdo en que había incluido a Robinson como su contacto de emergencia en un momento y había confiado en ella para que le ayudara con las tarjetas de felicitación para sus hijos.

Pero cuando un abogado de Robinson le preguntó si la consideraba una empleada concienzuda, él se burló.

"No después de todo lo que estoy pasando ahora", dijo.

De Niro levantó dos veces la voz casi hasta gritar durante su testimonio.

Una vez ocurrió mientras defendía las interacciones que su novia tuvo con Robinson, diciendo: "Tomamos decisiones juntos".

La segunda vez ocurrió cuando el abogado de Robinson intentó sugerir que De Niro molestó a su cliente temprano en la mañana para llevarlo al hospital en 2017.

"¡Esa fue una vez en la que me rompí la espalda al caer por las escaleras!" De Niro espetó enojado. Incluso en ese caso, añadió, retrasó la llamada a Robinson, llegando a su cama después del accidente a la 1 a.m. o a las 2 a.m., pero luego la llamó a las 4 a.m. o 5 a.m.

En repetidas ocasiones, el juez Lewis J. Liman explicó las reglas del testimonio a De Niro y que había límites a lo que podía decir.

"¿Puedo hacer una pregunta?" preguntó De Niro en un intercambio con el abogado de Robinson. La solicitud fue denegada.

Insistió en que trató bien a Robinson incluso después de comprar una casa adosada de cinco habitaciones en Manhattan y dejar que Robinson supervisara algunos de los preparativos para poder mudarse allí con su novia, Tiffany Chen.

"No es como si le estuviera pidiendo que saliera a raspar y trapear el piso", dijo. "¡Así que todo esto es una tontería!"

La correspondencia entre De Niro y Chen que se mostró al jurado demostró que Chen sospechaba cada vez más de los motivos de Robinson, diciendo que pensaba que Robinson actuaba como si fuera la esposa de De Niro y creía que tenía "intimidad imaginaria" con De Niro.

"Ella sintió que había algo allí y puede que tuviera razón", dijo De Niro en defensa de las sospechas de su novia.

En las declaraciones iniciales que precedieron al testimonio de De Niro, el abogado Andrew Macurdy dijo que Robinson no ha podido conseguir un trabajo y ha tenido miedo de salir de su casa desde que dejó el trabajo con De Niro.

Dijo que De Niro a veces le gritaba y le decía apodos desagradables en un comportamiento consistente con los comentarios sexistas que hacía sobre las mujeres en general.

Macurdy dijo que el problema entre ellos surgió cuando Chen se puso celosa porque De Niro dependía de Robinson para tantas tareas y se comunicaban tan bien.

Dijo que su cliente nunca tuvo un interés romántico en De Niro.

"Ninguno", dijo. "Nunca hubo nada romántico entre ellos dos".

El abogado de De Niro, Richard Schoenstein, dijo que el actor trató muy bien a Robinson "pero siempre pensó que merecía más".

Describió a De Niro como "amable, razonable y generoso" y dijo a los miembros del jurado que se darían cuenta de ello cuando escucharan el testimonio de otros empleados de la compañía de De Niro, Canal Productions, que contrademandó a Robinson.

Schoenstein describió a Robinson como "condescendiente, degradante, controladora, abusiva" y dijo que "ella siempre se hizo la víctima".