Amara la Negra sale de “Mira Quién Baila: La Revancha” tras sufrir accidente

Amara la Negra salió de “Mira Quién Baila: La Revancha” tras facturarse el dedo del pie durante uno de los ensayos para la gala.

“Me rompí el hueso del dedo gordo. O sea, me lo despegué, lo tengo guindando ahí flotando”, dijo la artista dominicana.

La intéprete de “Ay” contó que hizo todo lo posible para seguir en la competencia, peor le fue imposibe.

"Desafortunadamente en el último ensayo me rompí el hueso del dedo gordo, me lo despegué. Como soy una guerrera y soy una mujer muy competitiva lo primero que pensé era: ¿cómo hago para seguir bailando? Dejo el dedo gordo aquí en la tarima, no importa", dijo Amara, según publica People en Español.

Agregó: "Fui para que me pusieran una anestesia a ver si podía aguantar el dolor, pero también es importante pensar en mi salud".

La también actriz y empresaría expresó que soñaba con ser la ganadora del reality de Univiison conducido por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra.

Por su parte, el jurado lamentó su inesperada salida, asegurando que se iba una de las competidoras más fuertes de esta temporada.

Amara fue elegida para parcticipar en “Mira Quién Baila: La Revancha” luego de quedar en segundo lugara en la temporada 7 del concurso.