Nelfa Núñez vs Iluminada Muñoz: ¿Qué pasa entre las veganas?

La periodista Iluminada Muñoz y la comunicadora Nelfa Núñez son tema de conversación en la farándula dominicana luego de unos rumores sobre el accidente que sufrió la “chica extrema” hace unas semanas y quién fue el responsable.

Los rumores de que la periodista habría sido la responsable de chocar a su compueblana, surgieron en el programa "La aldea del sonido".

Ante estos comentarios, Muñoz salió a defenderse y pidió a Nelfa que aclare la situación y diga quién fue que la chocó o de lo contrario lo haría ella.

“Les digo públicamente que anden rapidito, el diputado y la joven Nelfa Núñez, o exponen a la persona que le impactó con el vehículo lo voy a hacer yo y voy a solicitar el video y voy a exponer el lío que ustedes tienen ahí y voy a exponer las razones por las que quieren meter a una persona que tiene dos años y medio en esta capital y lo único que ha hecho es trabajar, nunca he venido aquí a detractar a nadie, nunca he venido aquí hablar de nada personal, es injusto lo que se está queriendo hacer”, dijo Iluminada en el programa “El Gobierno de la mañana”.

Además le dio 48 horas a la panelista de “La UCA” para que muestre los videos del accidente: “Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia, que una mentira, que una bajeza, que una rastreria venga a opacar mi imagen, ella tiene las próxima 48 horas, ya yo estoy investigando, estoy asumiendo mi rol, el que me pertenece de defenderme”, dijo Muñoz en el programa “La fórmula radio”.

NELFA RESPONDE

Por su parte, Núñez invitó a la periodista que muestre el video del día de su accidente.

“No entiendo en que ecuación entra Iluminada en esta situación, es lo primero, yo no estoy en eso, yo no estoy en chisme, yo lo que estoy es trabajando, no estoy en eso y si tú tienes el video, mira me vas hacer un gran favor, si tú tienes la manera de conseguirlo, mira nosotros hemos movido cielo, mar y tierra, si tú lo tienes facilítalo porque de verdad lo necesitamos”, dijo Núñez en la UCA.

Hace unas semanas la presentadora de “De extremo a extremo” sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo tras una mujer chocar su vehículo contra ella cuando se encontraba en una plaza del Distrito Nacional.

En ese momento dijo que “Una mujer con dos niños abordo, en un momento aparentemente de ira, por un espacio donde cabía perfectamente, me tiró su vehículo encima, yo desmontada colocando una ropa en el asiento de atrás”.

Ahora ese accidente vuelve a ser tema de conversación ya que supuestamente la situación pasó por la supuesta pelea que las dos veganas enfrentan por el amor de un diputado.