El músico español C.Tangana espera colaborar algún día con la mexicana Natalia Lafourcade, después de haberse quedado con ganas de haberla incluido en su exitoso disco "El Madrileño".

"Me quedé con ganas de colaborar con Natalia Lafourcade y quizás lo haga más adelante y también me faltó una cumbia", dijo este jueves el artista en la presentación en la ciudad española de Barcelona del documental que protagoniza sobre su gira "Sin cantar ni afinar", con la que promocionó ese disco y que incluyó varios países de América.

La presentación inauguró el festival de documentales musicales In-Edit con "Esta ambición desmedida", con esta película con la que cierra la etapa de "El Madrileño" y abre otra en la que hay tanto proyectos cinematográficos como musicales.

"Estoy otra vez contento e inspirado", aseguró el artista tras la proyección del documental en el que muestra lo compleja y agotadora que fue la gira, que le dio prestigio internacional pero casi le arruina y que pasó por países como República Dominicana, México, Colombia y Argentina.

El filme retrata a un artista tremendamente creativo, que levanta un proyecto imponente con una energía desbordante, pero se ve sobrepasado por las consecuencias económicas de su ambición artística y se plantea abandonar la música.

El tiempo lo cura todo y el compositor vuelve a abrir la puerta a proyectos musicales, aunque ahora está "enfocado en el cine", dirigiendo un documental en torno a la figura del flamenco español Yerai Cortés.

No obstante, Antón Álvarez (Madrid, 1990) espera hacer "muchas cosas más", pues durante la grabación de "El Madrileño" se quedaron canciones en el tintero que no descarta recuperar, con colaboraciones como la espera con Lafourcade (Ciudad de México, 1984), quien cuenta con tres Premios Grammy y quince Latin Grammy, entre otros muchos reconocimientos.

La película es una producción de Movistar Plus+, realizada por los directores Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, de la productora Little Spain, asociada desde largo tiempo ya al propio Tangana.

"Esta ambición desmedida" muestra el lado más íntimo del músico, con escenas junto a su equipo, su pareja o su madre, en las que sale a relucir lo mejor de su personalidad, pero también lo peor.

"Me veo muy expuesto, pero he querido respetar el trabajo de los directores y no meterme, porque es la manera de que un documental de este tipo tenga verdad y magia", reconoció.