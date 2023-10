Miguel Bosé revela que “casi comete el error” de casarse con una mujer

Miguel Bosé calificó de “error” considerar casarse con una mujer aunque también confesó que es “la mejor cama que ha tenido”.

“Tenía una novia estupenda con la que duré un buen tiempo de mi vida y hasta me quería casar pero no lo hice, casi cometo ese error. Lo que sí les puedo decir es que es la mejor cama que he tenido“, dijo Miguel en a la prensa paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia en informaciones recogidas por el Diario de New York.

Aunque no reveló el nombre de su expareja, con quien casi llega al altar, se sabe que mantuvo una relación de cuatro años con la actriz Giannina Facio, con quien comenzó a salir luego de conocerla en la casa de Julio Iglesias.

En su libro de memorias, titulado “Historia secreta de mis mejores canciones”, Bosé revela que su tema “Nena” está inspirada en esa relación.

Se recuerda que luego de 26 años con su Nacho Palau, el artista español se separó y se peleó con su expareja por la custodia de sus hijos.

Palau había pedido que ambos fueran declarados padres de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro.

En una primera demanda, Palau solicitó en España que ambos asumieran la paternidad de los cuatro niños, petición que fue rechazada, aunque el tribunal sí estableció un régimen de relaciones entre los cuatro menores.

Ante esta resolución, el escultor recurrió al Tribunal Supremo, institución que ahora resuelve que no existe filiación entre los cuatro niños.