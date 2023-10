Desde los trenes de Madrid al Teatro Nacional: Natalia Jiménez celebró sus dos décadas en la música

Pasadas las 9:13 de la noche, se encendieron las luces del romántico escenario en el Teatro Nacional Eduardo Brito para recibir a Natalia Jiménez después de presentar una serie de videos de su trayectoria musical que inició cantando en los trenes de su natal Madrid, España, hace dos décadas.

Con una banda de siete músicos y luciendo un vestido rojo con capa, Natalia Jiménez salió en escena con la canción "Dónde irán", una composición que pertenece a la época de su debut con la agrupación La Quinta Estación. Luego siguió con "Que te quería" del mismo repertorio.

"República Dominicana de verdad quiero decirles una cosa: Ya llevamos un año con esa gira, ustedes fueron de los primeros conciertos que hicimos el año pasado, creo que fueron el segundo concierto después de estar también en Puerto Rico y déjenme decirles que ustedes de verdad se vuelan la tapa", dijo con humor la artista española al ver la euforia del público en la Sala Carlos Piantini que el año pasado la recibió en el mismo lugar y con la misma gira, 'Antología 20 años Tour'.

La compositora española demostró su emoción y felicidad por haber regresado al país, ya que en su pasado espectáculo "me dijeron que muchos quedaron fuera".

También entonó "Algo más", "Daría" y "Si quieres", esta última la catalogó como su dúo favorito, el cual grabó con Juan Gabriel. Obviamente no faltaron "La frase tonta", "Tan solo tú", "Lo mejor de mi vida", "El color de tus ojos" y "Creo en mí".

Con mariachi incluido, Natalia Jiménez continuó expresándole su "Amor eterno" a Juan Gabriel con el éxito con el mismo nombre que forma parte de su álbum "México de mi corazón", un homenaje al país azteca, que la recibió hace dos décadas. Dedicó el tema a las personas que perdieron un ser querido, por lo que hizo llorar a decenas entre los presentes en el salón.

"Juan Gabriel fue que me dio la patadita para yo entrar en la música de regional mexicana y me dijo que yo tenía todo para hacerlo. Te queremos mucho. El mundo no es lo mismo sin ti", destacó.

Durante el concierto que se extendió por casi dos horas, la artista bromeó entregando flores a sus fanáticos y admitió que lo hacía con la intención de descansar y poder respirar. Además se quejó de sus colegas que en las presentaciones dejan que sea el público que cante, eximiéndose de su responsabilidad.

Finalmente, se despidió con "El sol no regresa", "El Rey" y cantando una vez más "Daría" tras retirarse con "El Pobre", "Si nos dejan" y "Quédate con ella" y regresar por petición del público.