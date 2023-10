Entre RD y Hollywood: los 13 dominicanos con historial actoral en ambas industrias

En la industria cinematográfica hay muchas celebridades que representan a República Dominicana de la mejor manera. Hay actores de gran talento en Hollywood de ascendencia dominicana que en algún momento de sus carreras han decidido llevar estos talentos a sus raíces, en películas dominicanas, y ver crecer algún resultado.

Otros que nacieron en Quisqueya han logrado lograr el sueño americano de actuar en una película estadounidense.

Al menos 13 de ellos tienen nombres de peso: Zoe Saldaña, Michelle Rodríguez, Manny Pérez, Algenis Pérez Soto, Anthony Álvarez, Juan de Jesús Fernández de Alarcón, Lia Chapman, Sharlene Taulé, Solly Durán, Laura Díaz, Laura Gómez, Mario Peguero y Héctor Aníbal Estrella.

Zoe Saldaña es una de las estrellas más exitosas de Hollywood. Ha sido aclamada como la nueva reina de la taquilla después de aparecer en tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine.

De las cinco películas que recaudaron más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo, ha protagonizado tres de ellas.

Zoe, hasta la fecha solo ha participado en una sola película dominicana, “La Maldición del Padre Cardona”, del 2005, dirigida por Félix Germán.

Michelle Rodríguez es protagonista de "Rápido y furioso", una de las sagas más taquilleras del cine, su fama de chica dura traspasa las pantallas

“Trópico de sangre” es una película dramática-biográfica de 2010 sobre la vida de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960. La película estuvo dirigida por Juan Deláncer. Rodríguez personifica a Minerva Mirabal.

El actor Algenis Pérez Soto hizo el papel de Att-Lass en “Capitana Marvel”. ADRIANO ROSARIO / LISTÍN DIARIO

Algenis Pérez Soto es un actor dominicano. Lo descubrieron jugando un partido casual de béisbol con amigos y lo eligieron para protagonizar su primer papel como actor, Sugar, una película sobre la lucha de un jugador de béisbol para pasar del juego amateur a las ligas mayores y para salir él y su familia de la pobreza a la infinidad.

Esta película fue filmada en mayor parte en la República Dominicana, pero de producción estadounidense.

Posteriormente, Pérez Soto ha trabajado en grandes producciones como “Eternals” y películas dominicanas como “Samba” y “La isla Rota”.

Anthony Álvarez ha participado de películas dominicanas y extranjeras.

Anthony Alvarez, actor dominicano nacido en La Vega, se dio a conocer internacionalmente por la película “En el vuelo de las mariposas” (In the time of the butterflies), que le siguieron pequeños roles en películas como “Frida” y varias producciones mexicanas.

En su patio, debuta en la película “éxito por intercambio” y posteriormente lo vemos en “La Maldición del Padre Cardona” al lado de Zoe Saldana.

Juan Fernández es conocido por sus papeles como antagonista en las películas en las que ha participado. Hizo su debut en Salomé con la ayuda del pintor español Salvador Dalí y desde entonces ha sido actor estelar decenas de películas.

Juan de Jesús Fernández de Alarcón (nacido el 13 de diciembre de 1956) es un actor dominicano mejor conocido por sus papeles del personaje malvado en sus películas. Fernández nació en Santo Domingo, República Dominicana.

Ha trabajado en más de 30 películas en Hollywood (Salvador, A Man Apart, Arachnophobia), y más de diez películas dentro de la República Dominicana (Trópico de Sangre, El Hoyo del diablo, El Gallo), con dos películas locales en producción.

Augusto Feria y Lía Chapman.

Lia Chapman, actriz y directora dominicana, quien recientemente la vimos en la película “Boca Chica” de Gabriella Moses, y en “Mis 500 Locos” de Leticia Tonos tiene otros créditos que incluyen papeles en "El Rey de La Habana", de Agustí Villaronga, "Antes que anochezca", dirigida por Julian Schnabel; "En el tiempo de las mariposas", dirigida por Mariano Barroso (y protagonizada por Salma Hayek) y el debut como director de Antonio Banderas, "Locos en Alabama".

La cantante y actriz Sharlene Taulé. ARCHIVO /LD

Sharlene Taulé nació en Santo Domingo, República Dominicana. la actriz y cantante debutó en la película de Luisito Marti, “Los locos tambien piensan”, continuando con “La Fiesta del Chivo”, Yuniol”, “Jaque Mate” y “La Tragedia LLenas” Código 666”, dentro de la industria norteamericana ha estado participando en el filme “Bravetown” y la serie de televisión “Star”.

Lorena Reyes, Josue Guerrero y Solly Durán.

Solly Durán ha trabajado en películas dominicanas como “El Hoyo del Diablo”, “Tropico de Sangre” y "Cinderello”, así como en Cabin Fever 3: Patient Zero.

Otra destacada es Laura Díaz, quien ha participado en películas como “¿Quien Manda?”, “Más que el agua” y “Malos Padres”, en los Estados Unidos, tiene créditos en la película del 2020 “A Moderate Folly”.

Laura Gómez, actriz oriunda de Santo Domingo, logró que podamos disfrutar de su talento en la serie “Orange is the new black”, y en “Samba” una película dramática filmada localmente.

Mario Peguero ha navegado mayormente en las aguas de la televisión en series como “The Blacklist”, “Blue Bloods” y “FBI: Most Wanted”, en el país ha trabajado en “La otra Penélope” y “Heroes de Junio”: La historia prohibida”.

Rigo Zapata y Héctor Aníbal. FOTOS CORTESÍA / EDLIVE

El cantante y actor Héctor Aníbal Estrella es de los actores dominicanos que más ha creado balance entre el cine local y el internacional, colaborando en películas como “Detective Willy”, “Carta Blanca”, "El Hombre que Cuida” y “Erase una vez en el Caribe”, esta última coproducción con Puerto Rico, en la industria norteamericana.

Recientemente lo hemos visto en películas como “Shotgun Wedding”, The Lost City” y “XXX: the Return of Xander Cage”.

Manny Pérez durante encuentro con la prensaJensil Brujan

Y sin dudas, el actor dominicano que balancea su trabajo entre dominicana y Estados Unidos es Manny Pérez.

Este dominicano nativo de Baitoa, un poblado de Santiago de los Caballeros, aupó desde la escuela secundaria que quería seguir una carrera como actor.

Rápidamente consiguió un pequeño papel en "Crooklyn" de Spike Lee de 1994, lo que le llevó a varios papeles secundarios en series de televisión y películas independientes.

Después de llevarse a casa el Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Milán por su audaz interpretación de Carlos en el drama urbano "Washington Heights", apareció en series como "Rescue Me" y "Third Watch".

Pérez estrenó esta semana la tercera parte de su personaje de “Luisito” en “Vengeance: a La Soga story”. Próximamente lo veremos en las películas locales “Colao 2”, “A Tiro Limpio” y “La Máquina”.