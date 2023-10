Emmanuel atrevido, cambió el rumbo de la música romántica

En 1980 cuando Emmanuel salió al mercado con su exitoso álbum “Íntimamente”, el disco más vendido de la historia musical en México, irrumpió con un nuevo estilo, que rompió esquemas y patrones muy establecidos en la industria, con artistas que dominaban el mercado, en ese momento, como Camilo Sesto, Raphael o José José.

Diez composiciones del español Manuel Alejandro, que en un principio confesó no querer grabar las canciones de otro autor, debido a que ya tenía decenas de temas suyos escritos y grabados.

“Insoportablemente bella”, “El día que puedas”, “Quiero dormir cansado”, “Caprichosa María”, “Todo se derrumbó”, son parte del disco que pegó todas sus canciones, al que el imprimió un estilo muy propio, vanguardista, forma que aún exhibe en muchas de sus composiciones.

Conversando la tarde del jueves con la prensa dominicana, Emmanuel asegura que es precisamente esa apertura, la de no encerrarse y abrirse a conocer otros autores, y más adelante experimentar con otros ritmos, que le llevaron a grabar canciones diferentes como “Toda la vida”, “Chica de humo”, “No he podido verte”, “La última luna” y otras que fueron dando un sello diferente al cancionero del artista mexicano, y que con los años una nueva generación de cantantes como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Chayanne y Shakira asumieron como propio y parte de su estilo musical.

“Cuando le presenté a los dueños de la disquera el tema “No he podido verte” me dijeron que era una porquería, que no iba a funcionar, siempre tuve una lucha para hacer o grabar canciones diferentes, en las que experimentaba con fusiones y todo tipo de ritmo, en ese tiempo era muy difícil grabar cosas nuevas, ahora es mucho más fácil porque todo se puede, antes los dueños de la disquera era quienes determinaban si un tema iba a funcionar o no”.

De este primer exitazo han pasado más de 40 años y han sido muchas las almas y los corazones que Emmanuel (16 de abril 1955) ha tocado con sus canciones, letras, su música y su inigualable performance en el escenario.

“La música trae muchas cosas, trae nostalgia, trae alegría, trae recuerdos, yo espero haber dado todo esto con lo que yo he realizado y saber que puede servir para que otros artistas se inspiraran, cambiaran, experimentaran y respetaran sus carreras”.

Este sábado 21 de octubre el intérprete mexicano, que ha grabado con artistas del patio como Juan Luis Guerra, Víctor Víctor y Manuel Tejada, presenta su concierto “Emmanuel Live All The Hits”, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, un concierto en donde aseguró cantará todos sus éxitos.

A Emmanuel siempre le hace ilusión venir a cantar a República Dominicana, desde que grabara su álbum “Íntimamente”, viene a cantarles a los dominicanos, así que ya conoce muy bien la comida, el calor de la gente y muchos lugares que visita cuando estás en el país, sus favoritos son las playas.

Confeso de amor a Dios

Jesús Emmanuel Arturo Acha es su nombre real. Jesús fue el nombre elegido por su madre y Emmanuel por su abuela, quien era extremadamente religiosa, y quien lo acunaba en sus piernas cantándoles canciones y quien tenía por costumbre leerles la biblia a sus nietos.

Recuerdos que comparte el artista, al referirse de donde nace la semilla sobre su fe en Dios y de la que habla abiertamente al mundo entero. “Mi abuela murió cuando yo tenía unos tres años, mis hermanas me cuentan estas historias y desde muy chico siempre he sentido un gran amor por Jesús. Recuerdo que en Semana Santa veía todas las películas que pasaban por televisión sobre Jesús. Cuando crecemos dejamos los brazos de los padres para lanzarnos al mundo, pero la semilla está sembrada, creo que mi fe se fue desarrollando gracias a varios eventos que fueron pasando en mi vida”.

El artista asegura que cuando se tiene a Dios en el corazón, no importa la situación que atraviese siempre sentirá paz y para lograr ese estado debe buscar de Dios, alimentar el espíritu con la oración, la lectura o la plática. “Si no oras no hay manera de conocer a Dios. Si no hay oración es imposible fortalecer el alma”.

Amor a la naturaleza

Emmanuel es un ser humano comprometido con el mundo, en su paso por esta vida, no solo nos dejará decenas de canciones que nos hicieron vibrar, su aporte como ser humano también abarca su compromiso con el medioambiente, por el que hace 20 años trabaja a través de su fundación “Hombre Naturaleza”. Desde su posición como artista, está consciente que tiene una voz que puede ser escuchada en el mundo, y aunque es una pequeña institución, que no cuenta con grandes recursos, ha trabajado en la siembra de miles de árboles, en los que ha involucrados los niños en México.

“Sembrar árboles y que lo hagan los niños en las escuela es algo muy significativo, porque además está sembrando en ellos el compromiso de cuidar la tierra, de amar la naturaleza.

El artista confesó tener un gran amor por la creación que Dios nos ha dejado en este planeta, y por eso tomó el cuidado del medioambiente con mucha seriedad, concientizando a través de su voz. “Vivimos en este mundo que nos da oxígeno, la comida, el agua, al salida del sol, los ríos y todo eso no podemos tirarlo por la borda, es una responsabilidad cuidar lo que Dios nos dio, tenemos el deber de protegerlo, no destruirlo porque los niños que vienen en el futuro tienen derecho a disfrutar de la naturaleza como lo hemos hecho nosotros”