Cuando Hony Estrella dio a luz a su hija Camila, hace 16 años, recuerda que no tuvo tiempo para darse el lujo de experimentar una depresión post parto o vivir otras experiencias de madre primerizas

La actriz y comunicadora tiene un estilo de vida, que asumió desde muy joven, de ser una persona con múltiples ocupaciones, “de esas mujeres echadas hacia adelante”, con proyectos y trabajos que le han mantenido ocupada toda su vida.

La explicación la hace al indagar la pieza teatral “Pórtate bien”, la que estará estrenando el 11 de noviembre en Escenario 360, tiene elementos comparables con la vida que le ha tocado vivir, ya que la pieza, original de la dramaturga venezolana Indira Páez, retrata temas como la separación de los padres, la familia uniparental, y sobre todo las imposiciones que implanta la sociedad a las mujeres, especialmente cuando estas tienen que enfrentar un divorcio.

“Pórtate bien”, que tendrá como productor a Joaquín Geara y en la dirección de Vicente Santos, es un monólogo unipersonal en donde la actriz dará vida a una variedad de personajes, su madre, su abuela, su padre, un sacerdote, entre otros.

De su preparación para recrear a los personajes, cuenta que para lograrlos, además de la disciplina y la preparación que mantiene como actriz, tuvo que hurgar en su pasado, traer situaciones de su niñez, la relación con su abuela y su madre, que le ayudarán a representar el personaje.

El monólogo que plantea situaciones como la del divorcio, y Hony también viene de unos padres divorciados, asegura que dicha situación no le afectó en lo absoluto, pero sí a sus hermanitos.

“Trabajar el tema del divorcio lo sentí mucho porque sé lo que mis hermanitos sufrieron por esa situación, pero no por mí”, explica.

En su caso, creció “con mi abuela materna y era una mujer de mucho “temple” y crecí con una coraza, siendo muy fuerte, que muy pocas cosas me hacen daño”, expone la actriz, tras participar en el anuncio de la pieza teatral.

“Mariana”, como se llama el personaje, no tuvo una cordial relación con su madre, al punto que esta no se convierte en una aliada, sino todo lo contrario, es una madre que reclama y culpa de todo lo sucedido en su matrimonio.

Entorno familiar

De su vida personal explica que tiene una excelente relación con sus padres. De su hija Camila reveló tener una madurez y una inteligencia sorprendente.

“Mi hija y yo hemos tenido una excelente relación, ella es muy madura, a veces creo que parí a mi mamá, con unos genes bien fuertes. Ella es la que me calma cuando me inquieto por algo que me ha pasado en los medios”, afirmó a Listín Diario.

Luego agrega: “Camila es una niña con un proyecto de vida que busca ayudar a la sociedad, siempre vive hablando de sus planes y proyectos, desea estudiar neurociencia y aportar con algún descubrimiento que ayude a la gente”.

Del montaje

La obra teatral, que tiene sus momentos de humor y sátira, recrea la vida de una mujer que lucha por la custodia de sus hijos, porque su exmarido, ahora que va a rehacer su vida, su novia está embarazada, desea llevarse los dos niños, dos años después del divorci.

“Ella en esa lucha se convierte en una mujer decidida y valiente, enfrentándose a un desafiante juicio por la custodia de sus hijos en un contexto de intensa presión social. Con un enfoque cómico y agudo, la obra aborda temas complejos y universales como la independencia femenina, la sexualidad, la maternidad, la infidelidad y la vida después del divorcio”, adelanta la actriz sobre la trama.

Hony asegura que la vida de “Mariana” ofrecerá una reflexión sobre las difíciles decisiones que todos debemos enfrentar y cómo la sociedad puede juzgarnos o marginarlos. “La gente va a disfrutar muchísimo este monólogo porque tiene mucho humor, tiene partes conmovedoras, que todas las mujeres se van a identificar, porque es que Mariana dentro de esa lucha, ella va recordando cómo fue su embarazo, como ha sido el proceso como madre, cómo fue su infancia con su mamá… Es una obra que termina enalteciendo a la mujer, porque termina con una mujer rompiendo patrones y lanzándose a la sociedad tal cual es”.

Durante el encuentro de prensa Hony explicó que estará personificando a una mujer decidida y valiente que se enfrenta a un desafiante juicio por la custodia de sus hijos. De modo que invitamos al público a disfrutar de una propuesta teatral que se quedará en sus mentes como una de las mejores experiencias de la vida”.

De la obra se explicó que aunque es una comedia, “Pórtate Bien” resuena en mujeres y hombres por igual, poniendo de manifiesto que todos, sin importar el género, “enfrentamos situaciones en las que nos sentimos solos o incomprendidos. Es una llamada a la empatía, al entendimiento y a la solidaridad, todo ello envuelto en risas y momentos de profunda introspección”.

Sobre la actriz:

Hony Estrella, considerada una de las mejores actrices dominicanas, en esta obra, muestra una faceta humorística, muy bien lograda, en donde mezcla la buena hilaridad, con su inigualable capacidad actoral; magistralmente dirigida por Vicente Santos.

Una actriz trabajadora, versátil, talentosa, con experiencia y veteranía. Y donde se conjuga todo esto, no dudamos que logre una de las mejores interpretaciones de su extensa y exitosa carrera, pues es una de las pocas actrices que se destaca también en radio, televisión, teatro, cine y la danza.