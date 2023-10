Britney Spears quedó “devastada” tras Justin Timberlake terminar con ella por mensaje de texto

Britney Spears confirmó los rumores de hace años que Justin Timberlake terminó con ella por mensaje de texto.

La artista relata en sus memorias “The Woman in Me”, el cual se publicará el 24 de octubre, que quedó “devastada” y consideró dejar la industria musical después que Timberlake terminará su relación de tres años a través de un mensaje.

"Yo estaba en coma en Luisiana y él corría felizmente por Hollywood", compartió “La princesa del pop” en informaciones recogida por The new York Times.

Britney criticó a los medios por retratarla como una “ramera que le había roto el corazón al chico de oro de Estados Unidos” después de que Timberlake insinuara infamemente en su video musical “Cry Me a River” que ella lo había engañado.

Aunque la artista admitió haber sido infiel cuando “se besó” con el bailarín Wade Robson en un bar una noche. Sin embargo, afirmó firma que Timberlake también la había traicionado, aunque no nombra a su famosa amante ya que actualmente está casada y tiene hijos, por lo que quiere “respetar su privacidad”.

Abortó tras quedar embarazada de Justin Timberlake

La intérprete de “Toxic” no deja muy bien parado a su ex en este libro, ya uqe también confesó haber abortado porque Justin “no quería ser padre”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, cuenta Britney en uno de los capítulos, según la revista People.

Sobre el libro que se promociona como una “historia valiente y sorprendentemente conmovedora”, Britney dijo que “por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí”.

“No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro”, agregó.