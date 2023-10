Ángela Carrasco se desvanece mientras cantaba en vivo

La reconocida artista dominicana Ángela Carrasco preocupó a sus fans al desvanecerse en pleno concierto en San Diego, California.

En un video que circula en redes sociales se ve a la cantautora desvanecerse mientras interpretaba el tema “Quererte a ti”.

En el momento que la “Dama del Caribe” sufre el malestar su equipo de trabajo la sacó del escenario.

La revista Tv y Novelas publicó el comentario que hizo la conductora de “Sale el sol” sobre el suceso.

“Quiso continuar, pero ya no podía cantar, se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par córranle al hospital, (puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar”, dijo la conductora Ana María Alvarado en ‘Sale el sol’.

Hasta el momento ni la artista ni su equipo de trabajo han emitido algún comentario sobre el hecho.