Disney+ prepara una serie de imagen real de Gárgolas con James Wan y el guionista de It y Annabelle

Recientemente, Greg Weisman, creador de Gárgolas, desmintió que una película basada en la popular serie de animación estuviera en marcha. Pero aunque entonces no mintió... no dijo toda la verdad. Y es que ahora Gárgolas tendrá una nueva serie en imagen real para Disney+.

Según The Hollywood Reporter, Disney+ está actualmente preparando un remake de Gárgolas. La ficción estará producida por Atomic Monster, compañía fundada por James Wan, director de cintas como Expediente Warren: The Conjuring, Aquaman, Insidious o Maligno. Gary Dauberman, colaborador habitual de Wan y guionista de las sagas Annabelle, It y La monja, se encargará de escribir, dirigir y producir la serie. Tal como señala el medio, la producción está "en sus etapas iniciales de desarrollo".

Gárgolas fue realizada por Walt Disney Television Animation y se emitió de 1994 a 1997, sumando tres temporadas. La ficción seguía a unas gárgolas que son trasladadas desde un castillo en Escocia a Nueva York. En la Gran Manzana, las estatuas despiertan de un hechizo milenario y se dedican a proteger la ciudad.

Hace meses se rumoreó que estaba en marcha una película de Gárgolas dirigida por Kenneth Branagh, algo que Weisman negó. "Simplemente no es cierto", declaró a The Belfast Telegraph.

La elección de Wan y Dauberman es un tanto sorprendente, teniendo en cuenta que su trayectoria en el cine de terror parece no encajar a priori con la política family friendly de Disney. Cabe destacar que en 2019, Jordan Peele, director de cintas como Nosotros o Déjame salir, expresó su interés en la producción, hasta el punto de que aparentemente el cineasta contactó con Disney para que le permitiera dirigir una película sobre la serie. Según Screen Rant, esta propuesta ya se acercaba más al género de terror que la ficción original.

Hasta ahora, la única colaboración televisiva entre Wan y Dauberman fue Swamp Thing, serie de DC que se estrenó en 2019 y duró únicamente una temporada. En la producción ya se percibía el sello de ambos creadores, y es que se inclinaba claramente hacia el género de terror.