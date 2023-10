Crazy Design asegura que dejará de ir a su barrio tras ser víctima de un atraco en medio de disparos

Después de salir a la luz un video de una cámara de seguridad donde quedó captado el momento en el que Crazy Design fue asaltado junto a otros hombres en Pueblo Nuevo, Santiago de los Caballeros, el cantante urbano confirmó lo ocurrido y aseguró que tendrá que dejar de visitar su barrio.

A través de una transmisión de Instagram realizada la noche de este lunes por el exintegrante de Los Teke Teke, este contó que usualmente visita el sector que lo vio crecer, ya que siempre se había sentido seguro en ese lugar y, además, reveló que pudo conseguir las pertenencias que le fueron robadas y salir ileso de los más de siete disparos que hicieron los asaltantes que en ocasiones le apuntaban a la cabeza, negándose a ofrecer mayores detalles sobre la identidad de estos.

"Estamos vivos que es lo más importante, mi gente. Un momento mas

en la vida de uno que uno se encuentra en un momento de peligro que uno no lo anda buscando porque uno está en su barrio donde uno nació y se crió, donde uno echó los dientes, donde uno empezó a dar sus primeros pasos, pero como siempre el peligro siempre llega a la misma puerta de tu casa, como dicen", expresó el artista.

"Lo más importante de todo es que estamos vivos, que no pasó nada grave. Hubo un tiroteo donde se tiraron más de siete tiros, yo ahí de por medio, un momento muy difícil, no se lo niego, yo me mantuve ahí sentado porque realmente yo no podía hacer nada, ya yo estoy apuntado donde me apuntaron a la cabeza directamente", agregó.

"Lamentablemente tengo que dejar de ir a mi barrio, lamentablemente no pienso ir a lo cotidiano, a lo que siempre hacía, a estar ahí con mi tía, mi primo, mi gente, donde yo nací y me crié. Lamentablemente la delincuencia hoy en día andan arrebatándole la vida a la gente", continuó.

Por otro lado, el intérprete de "El Cartón" mencionó que, entre las críticas que ha recibido tras darse a conocer su situación, ha podido ver personas que también se han burlado de él, destacando al especialista en numerología Cristian Casablanca, a quien le envió un mensaje para desafiarlo a pelear.

"Ya van una y par de veces que cada ve 173 de hace un comentario con respecto a mi persona se te nota, no sé, como una dema u odio contra mí y si tú tienes algo personal conmigo tú muy bien sabes cómo resolverlo, a la hora que tú quieras, dónde tú quieras porque tú eres un hombre igualito que yo, si es algo personal que tú tienes contra mí", sentenció.

"Porque si tú te burlas de que a mí me atracaron para robarme de algo que yo me haya conseguido trabajando, a ti fue peor que a ti te entraron a galleta por tu robar, no fue a mí que me entraron a galleta. Y se te nota lo poco hombre que tú eres, brother, se te nota que tú eres una persona que te sientes inferior a todo el mundo, se te nota créeme que sí. No fue a mí que fueron a un sitio a entrarme a galleta por ladrón, fueron los ladrones que fueron donde mí a robarme lo mío. Así que si tú tienes algo personal conmigo tú me lo dices, que así como tú eres muy bocón y muy guapón, para que tú y yo nos demos par de trompadas", finalizó.