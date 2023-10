Actriz de 'Orange is the new black', Dascha Polanco: Estoy loca por hacer cine dominicano

La actriz dominicana Dascha "Dash" Polanco, conocida por encarnar a Dayanara Díaz en ‘Orange is the new black’, manifestó su deseo por participar en producciones cinematográficas que se efectúen en República Dominicana.

Al participar en la serie: “Dominicanos que hacen historia” producida por la periodista Lorenny Solano desde la ciudad de Nueva York para RNN, la intérprete de 40 años de edad, expresó que hasta la fecha no ha sido parte de ninguna producción criolla, debido a su trabajo a nivel internacional.

“Ha sido por los calendarios que no he podido trabajar en República Dominicana. Pero yo tengo que hacer mi proyecto dominicano y quiero grabar en allá, porque quiero que mi público me conozca también como su actriz dominicana haciendo cine en mi país”, enfatiza la actriz que forma parte de la comedia "Poker Face" que se transmite por Peacock.

Pese a que ha alcanzado el éxito en Hollywood, “Dash” no olvida sus raíces y participar en una película dominicana por primera vez, es algo que anhela pueda suceder pronto debido a que “el cine en República Dominicana ha progresado significativamente”, resalta.

En ese sentido, señaló que ha investigado sobre la Ley de Cine dominicana, ademas que: “Me mantengo pendiente de todo lo del cine de allá; yo siempre he hecho mi diligencia, preparándome para cuando lo haga hacerlo grande”.

Dascha Polanco, quien recientemente se convirtió en abuela, aseguró que cuando es cuestionada sobre su interés de hacer cine local, responde “que ahora que la industria ha tenido un gran avance no le dará la espalda”, siguió diciendo que: “me preguntan por qué de allá para atrás, les digo que para atrás son mis raíces y si tú no alimentas tus raíces no creces”.

Dasha, popular por sus importantes papeles en series y películas de Hollywood como "Orange is the new black" de Netflix e “In the Heights”, dirigida por John M. Chu, dijo que ha dejado de realizar algunos papeles en el séptimo arte por considerar que no se sentía identificada y ha preferido esperar para que le oferten roles que contribuyan a su crecimiento profesional.