A sus 90 años de edad, Michael Caine, la estrella de cine británica cuya carrera abarca ocho décadas y ha destacado en películas desde “The Italian Job” hasta “The Dark Knight”, confirmó su retiro de la actuación.

“Siempre digo que me voy a retirar”, dijo Caine en el podcast “Best of Today” de BBC Radio 4, y agregó: “Bueno, ahora lo haré”.

El dos veces ganador del Oscar, confirmó que “The Great Escaper”, que se estrenó a principios de este mes de octubre, será su última aparición como actor.

“He interpretado el papel principal y tiene críticas increíbles. Los únicos papeles que voy a tener ahora son hombres mayores —hombres de 90 años, o tal vez 85, ya sabes— y pensé que sería mejor irme con todo esto. Tengo críticas maravillosas. ¿Qué voy a hacer para superar esto?", comentó.

Michael Caine es uno de los caballeros del cine. El actor, que cumplió 90 años el pasado 14 de marzo, es reconocido por títulos como “The Man Who Would Be King”, “Hannah and Her Sisters”, “Alfie”, “The Italian Job” y “Youth”, entre otras.

En 2021, un comentario sobre que “Best Sellers” podía acabar siendo su última película disparó los rumores de retiro, pero el propio actor los desmintió poco después dejando abierto el camino a nuevos trabajos.

“En cuanto a la jubilación, llevo más de 50 años levantándome a las seis de la mañana para hacer películas, ¡y no me voy a deshacer de mi despertador”, dijo el actor en un comunicado publicado por Variety en octubre de 2021.

La puntualización llegó unos días después de que el propio actor hiciese referencia en un programa de radio de la BBC a su papel en “Best Sellers” como el último.

El actor contó que no había muchas ofertas, que nadie estaba haciendo películas que le gustaría hacer y que tampoco había muchos papeles protagonistas para hombres de 88 años.

El antepenúltimo trabajo de Caine es “Medieval”, de 2022. Y “The Great Escaper” sería su último.

Entre estos dos largos y su primera aparición frente a las cámaras a mediados de los cuarenta, sin acreditar, de acuerdo con la lista del sitio web, caben más de 170 títulos entre cine y televisión.

Antes de ser Caine fue Maurice Joseph Micklewhite Jr., el nombre que sus padres le dieron cuando nació el 14 de marzo de 1933 en Londres.

“Soy cokney, que es cierto tipo de Londres de clase trabajadora. Todos somos divertidos, todos nosotros. Nunca he conocido un cockney que no fuera divertido”, dijo a Esquire en 2014.

“No tenemos un lado miserable, pero tenemos un lado feroz. Alguien preguntó una vez: ¿Se suicidan los cockneys? Dije: No. Si se cabrean, asesinan a la gente”, expresó.

Michael Caine en foto de archivo. Su último trabajo es "The Great Escaper".EFE/Ettore Ferrari

El actor creció en Bermondsey, un barrio en el sur de Londres, y cuando tenía seis años, comenzó la II Guerra Mundial.

Su padre tuvo que unirse a los combates y su madre se quedó al cuidado de Caine y su hermano, tres años menor. Luego fueron evacuados.

“Me fui con mi madre y mi hermano. Para entonces yo tenía siete años y él cuatro, y nos fuimos a una granja grande en Norfolk. Fue un período maravilloso”, dijo el actor a BBC Radio, según recogieron diversos medios. Durante años, vivió y trabajó en la granja donde comía alimentos orgánicos y nada de azúcar.

Su casa en Londres fue bombardeada durante la contienda. “Así que nos dieron una prefabricada que era un lujo”, continuó.

Nunca había vivido en una casa con calefacción, agua caliente y luz eléctrica. “Cuando me mudé allí fue como mudarme a Mayfair [un barrio rico de la capital inglesa], excepto que no sabía dónde estaba Mayfair. Era tu propio espacio privado”.

Michael Caine fue un referente de la moda británica a través de sus películas.

A principios de los cincuenta comenzó a actuar sobre las tablas como Michael Scott y en 1954 adoptó su nombre artístico definitivo inspirándose en un cartel de la película “The Caine Mutiny”: “Estaba frente al Odeon y miré hacia arriba, y mi actor favorito es Humphrey Bogart, y ahí estaba”, dijo a The Guardian.

En 2016 reemplazó legalmente su nombre de nacimiento por el artístico. “Un guardia de seguridad del aeropuerto decía ‘Hola, Michael Caine’ y de repente, le daba un pasaporte con un nombre diferente. Podría estar allí de pie una hora. Así que, cambié mi nombre”, contó a Yahoo News.

Michael Caine y su esposa Shakira, en una imagen de archivo.EFE/EPA/CLEMENS BILAN

En 1956 fue parte del reparto de “A Hill in Korea”, a la que siguieron otras películas como “How to Muder a Rich Uncle”, “Blind Spot” y “The Two-Eaded Spy”, entre otros trabajos en cine y televisión en cuyos créditos no apareció. Tras diversos proyectos, como “The Day the Earth Caught Fire”, “Zulu” y “The Ipcress File”, la película “Alfie”, de 1966, marcó un momento importante en su carrera.

Su interpretación de Alfie Elkins le valió su primera nominación al Óscar en 1967.

En 1973 volvió a ser nominado por “Sleuth”, y once años después volvió a estar entre los candidatos a mejor actor por “Educating Rita”.

Tuvo que esperar tres años más para finalmente hacerse con la estatuilla al mejor actor de reparto por su trabajo en “Hannah and Her Sisters”.

El galardón lo recogió por segunda vez en 2000 gracias a “The Cider House Rules”.

En 2003 volvió a ser nominado a mejor actor por “The Quiet American”.

Además de las mencionadas, Caine es conocido por películas como “Dressed to Kill”, “Mona Lisa”, “Children of Men” y “Now You See Me” y su secuela. Tampoco se quedan atrás sus participaciones en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, “Inception”, “Interstellar” y “Tenet”, también bajo la batuta de Nolan, entre otras.

El actor estuvo casado con Patricia Haines, con quien tuvo una hija, antes de pasar por el altar con Shakira Caine en 1973, su actual esposa y madre de su segunda hija. Caine fue nombrado caballero en 2000.