Y en los tiempos agresivos de Bad Bunny aparece un reflexivo Iñigo Quintero

Contracorriente, Iñigo Quintero se deslinda por el pop y de manera extraña Spotity certifica que "Si no estás" es el tema más viral en su plataforma en República Dominicana, donde Bad Bunny ocupa los primeros 20 puestos de su "Top Ten".

Iñigo es gallego. De La Coruña. Desde ese rincón de Galicia, España, se extendió hasta América y en República Dominicana, según Spotify, la canción en su voz, "Si no estás", es la más viral.

Su difusión es gracias a la incidencia actual de la red social TikTok, en la que se ha hecho viral con 25 millones de reproducciones.

Llena de espiritualidad, la letra de "Si no estás" lamenta estar atravesando un momento delicado y convierte la canción en un grito de socorro a lo que parece que es Dios: "Qué no se a dónde voy /No es real /Hace ya tiempo te volviste uno más /Y odio cuanto estoy /Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás".

El éxito de Iñigo Quintero le ha permitido a colocar su canción en el top 20 de las canciones más escuchadas del mundo actualmente, concretamente en posición 20.

Claro está, es superado por el tsunami del puertorriqueño Bad Bunby con su nuevo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", pero por encima de Taylor Swift, Drake, Karol G, Quevedo, Peso Pluma o Bizarrap.

A sus 22 años, lleva ya muchas canciones publicadas a sus espaldas, como es el caso de "Sobredosis", "Será por ti" o "Sin tiempo para bailar" (en colaboración con Javi Chapela), unos sencillos que también se han visto afectados para bien por la viralización de su autor.

El tema tiene más de un año, pues empezó a difundirse en septiembre de 2022, pero el algoritmo de TikTok la favoreció en las últimas semanas hasta viralizarla.

Este pop se ha convertido en la primera canción de un artista español en solitario que supera esa cifra, por encima de "Despechá", en voz de Rosalía, con 4.8 millones.

Existen dos hipótesis sobre el significado de sus letras. Unos usuarios dicen que es una canción en la que el autor retrató su fe con Dios. Otros sugieren que Quintero la compuso basándose en una relación a distancia, reseña el portal Eltiempolatino.com.

Luego agrega: "Principalmente, aseguran que es religiosa porque al principio dice “sueña alto es el poder que te han dado desde el cielo” y otra parte que canta “miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar”.