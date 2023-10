Techy Fatule agradece nominación al Grammy con un concierto cargado de comedia en vivo

El sonido de una guitarra que pisaba fuerte el acorde de Sol, mientras Techy Fatule marcaba su entrada al escenario, cantando “A mi me vale“, fue el inicio del concierto, celebrado, este sábado, en el Hard Rock Café Santo Domingo, para agradecer su nominación en los premios Latín Grammy 2023.

Esta artista multifacética, dividió su presentación, de más de 22 canciones, en cuatro etapas: pop, baladas, baladas pop, y como ella mismo lo definió “la etapa tropical”, que contaba con composiciones a ritmo de salsa, bachata y merengue.

El concierto no solo fue escenario para la música. Techy se marcó varios momentos de Stand up comedy, que además sirvieron para practicar el “discurso que dará” si gana la nominación “Mejor Canción Tropical” con el tema “Que me quedes tú”.

“Mi madre por darme la vida y apoyarme; mi padre por mostrarme a tocar instrumentos, mi nana, mi hermana Karla, mi hijo y mi esposo; mis abuelos, primos, amistades de toda la vida; Jumbo por la compra de mi casa, a todos los que fueron a AppleBee's a verme en el 2015, a las tres películas que hice con Robertico que me ayudaron a pagar mi casa, a todos los que descargaron mi canción ‘siento’, a toda la gente que me ha hecho videos musicales de gratis, finalmente a disco 106 que duró años poniendo una canción mía pero no sabían que era yo, y yo sonaba en todas las cabañas del país”, dijo entre las carcajadas de los presentes.

Estos agradecimientos también fueron dados a aquellos que no han apoyado su carrera o no han creído en su talento.

“A los Dueños del Circo, a las 23 cuentas de Instagram que tengo bloqueadas, a todo Twitter, la periodista aquella que ella sabe quién es, el que siempre pregunta ‘y quién es esa’ en todas mis entrevistas; el que dijo que yo no llenaba este concierto y sabe quién es; el que siempre dice ‘es que ella hace música de Popi’, el que se inventó el challenge ‘nombra 5 canciones de Techy Fatule’ y el que dijo que yo no iba para parte y voy para los Latín Grammy”, comentó entre el aplauso y las carcajadas de los presentes.

Las improvisaciones y momentos que hacían reír a los presentes, incluso a aquellos novios que se vieron forzados a levantar la mano para manifestar su presencia obligada, fue palpable durante toda la noche.

“Más fácil me ganó el Grammy que el Soberano”, dijo entre bromas en otro momento de agradecimiento y anécdotas.

Invitados

El concierto, a casa llena, no solo contó con un público fiel que siente gran admiración por Techy Fatule y dice presente en sus funciones, también con dos artistas invitados que la siguen y admiran su música, según manifestaron.

El primero en salir al escenario fue Yohan Amparo, ganador de La Voz 2021, con quien cantó “déjame entregarte todo” y luego Diego Jaar con quien comparte el tema ‘tú me quedas bien’.

A lo largo de todas sus interpretaciones, que recogieron canciones de sus cuatro discos como: “Volverás”; “No me preguntes por él”, “Otra vez”, “Un besito”, esta joven artista mostró su registro vocal y su gran fuerza interpretativa.

Además se sus propias composiciones Techy aprovechó el escenario para realizar covers de “Evidencia” de Ana Gabriel y “Atada a tu volcán” de Ednita Nazario.

Tras más de una hora de concierto, que inició con la joven Caroll Diaz como telonera, Techy Fatule le dijo adiós a su público que durante todo el espectáculo bailó, cantó sus composiciones y disfrutó de todas sus ocurrencias.

Latin Grammy

En la entrega de los premios Latín Grammy, este 16 de noviembre, Techy Fatule comparte la categoría “Mejor Canción Tropical”, con Camilo y Camila Cabello; Pablo Milanés & Juanes; Marshmello & Manuel Turizo; Maluma y Marc Anthony y Fonseca & Juan Luis Guerra.