Muere músico boricua Gary Núñez semanas después de ser diagnosticado con cáncer pancreático

El productor musical y fundador de la agrupación boricua Plena Libre, Gary Núñez, murió la mañana de este sábado tras perder su batalla contra el cáncer pancreático, cuyo diagnostico recibió hace unas semanas. Tenía 71 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Valerie Cox, quien indicó que el bajista murió en su hogar rodeado por su familia.

"Queridos amigos y amigas. Es con inmenso dolor en el alma que mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez)", dijo a través de un comunicado en Facebook.

"Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel y Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible", agregó.

El pasado lunes, el músico reveló que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

"Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático", dijo Núñez en ese entonces.

Plena Libre fue el primer grupo puertorriqueño nominado al Latin Grammy por Best Tropical Traditional Album en 2001.

Sus temas más emblemáticos son "Mañana por la mañana", "Voy subiendo", "Julieta", "Viva mi bandera", "Báilala", "Los cacheteros" y "Tin tin".