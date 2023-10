Vanesa Martín cruza el Atlántico por el amor de una mujer

Vanesa Martín está enamorada. Y mucho. Tanto que es capaz de cruzar mil mares y encontrarse con el amor de su vida. Al menos ya cruzó el Atlántico, de Madrid a Miami, enamorada de una misteriosa mujer.

"Y la vida me puso el amor de por medio en Estados Unidos", comentó la cantante española al podcast de Vicky Martín Berrocal, aunque también aclaró que se mudará por temas de trabajo.

"Sí, estoy enamorada. Llevo dos años atrás con dudas de si me voy o no, y la historia que menos te podías imaginar que iba a resultar, ha pasado en Estados Unidos. Y he dicho: - Pues me voy. No sé amar a medias", expresó la artista ante una pregunta de Berrocal.

Luego agregó: "De repente apareció por la puerta, y yo me sentí como 'uy, ¿y esto que me está pasando?', jamás me hubiera imaginado esto ni por asomo".

El 28 de junio de 2022, Vanesa Martín aprovechó el Día del Orgullo Gay para hablar por primera vez abiertamente sobre su homosexualidad a través de una carta abierta en redes sociales.

“Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quién. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y que me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él”, escribió en su Instagram junto a una fotografía artística en la que se puede ver en grande la bandera LGTBI+.

Vanesa Martín hizo una inesperada confesión amorosa a Vicky Martín Berrocal. La cantante le abre su corazón a la diseñadora en su pódcast y le cuenta sobre su nuevo amor, que vive en Miami.

Cuando se decidió a hacer pública su preferencia sexual, la artista contó que se llevó a su madre de compras al centro de Málaga, donde le hizo su confesión.

"Yo he tenido toda mi vida novios. Entonces cuando yo me siento con mi madre y le digo: -Mamá, me está pasando esto. Y dice mi madre: '¿cómo va a ser?' Y empieza a decime: 'Periquito, Menganito y no sé cuánto, no sé qué...'.”.

En principio, la reacción de su progenitora fue tildarla de vicios, pero le hizo entender que no se trataba solo de sexo y que quería ser honesta y sincera.

"Siempre soy la eterna silenciosa y yo me despierto por la mañana pensando en esta chica, quiero que lo sepas", fue una de las reflexiones de Vanesa a su madre durante el encuentro, recordó esta semana durante el podcast con Berrocal.

Video anesa Martín - Porque queramos vernos feat. Matias Damásio (Portugués) (Video)



La revelación de su homosexualidad destapó su vida amorosa, que venía desde 2019 cuando inició una relación con Mónica Carrillo, la presentadora de Antena 3 Noticias de fin de semana junto a Matías Prats.

Aunque ninguna de las dos lo llegó a confirmar nunca (tampoco a desmentir) su historia de amor era un secreto a voces.

Después de confirmar su orientación sexual, Vanesa se declaró soltera y que no tenía pareja.

"He amado a mujeres maravillosas... No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también", manifestó en 2022.

Desde entonces no había revelado más nada sobre el amor en su vida hasta que esta semana hizo confesiones de su nueva pareja: "No me lo esperaba en absoluto. Yo estaba en un remolino de mi ruptura anterior y no me esperaba para nada que esto se iba a dar así".

El flechazo de Cupido se dio en Argentina: "Yo estaba en el camerino llorando y de repente apareció por la puerta de sorpresa, me dio un abrazo y yo sentí como un uy, qué me está pasando, qué raro, quiero seguir hablando con ella. Nos conocíamos de antes, pero jamás me lo hubiera imaginado, ni por asomo".

Ahora deja volar sus alas como mariposas y se marchará a Miami a ponerle dinamita de amor a su vida en la complicidad que soñaba en una de sus canciones: "Estoy enamorada y todas las dudas que tenía pensando si me iba o no, pues la historia que menos me podía imaginar hace pum en Estados Unidos y ya digo: 'Pues me voy'. No me voy a mudar, voy a pasar temporadas, por ahora temporadas. Ya lo estaba haciendo, pero ahora no me voy a probar suerte a Miami, ahora me voy a vivir temporadas allí y mientras tanto haré música".