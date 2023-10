Al estilo de la mafia ítalo-estadounidense de la película de 1972 "El Padrino", protagonizada por Al Pacino, Bad Bunny lanzó el videoclip de "Mónaco", uno de los temas que forman parte de su nuevo álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'.

La estrella del cine aparece como uno de los hombres que se reúnen con Bad Bunny, aparentemente para una cena de negocios.

Aunque en esta última producción del trapero se encuentran importantes colaboraciones como la de Young Miko en "Fina", Mora en "Seda" y De La Ghetto, Arcángel y Ñengo Flow en "Acho PR", la participación de Al Pacino fue la gran sorpresa, que confirma los rumores de hace unos meses que aseguraban que el actor y el cantante fueron vistos en uno de los restaurantes más lujosos de Nueva York.

De la misma forma, durante el audiovisual de casi ocho minutos, se puede ver a Bad Bunny vestido con atuendo formal mientras se pasea por el restaurante. Además de las escenas jugando blackjack o veintiuno y otras abordo de un yate.

"A ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron, también con Di Carpio, me preguntaron que cómo me fue en lo' estadio'. Hablamo' de la familia y tema' de millonario'", canta Bad Bunny.