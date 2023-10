Luego de las imágenes que se hicieron pública de la humorista Cheddy García durante una discusión con su hija Chelsy Bautista, esta última normalizó lo ocurrido y acusó a quienes difundieron el video de querer tergiversar la situación.

"Siempre aparecen dos o tres personas queriendo poner maldad donde no hay, incluso cuando las cosas son obvias", inició en un audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.

"Hace dos días se hizo viral un video mío y de mi mamá teniendo una discusión en un estacionamiento, algo perfectamente normal porque todas las familias, madres e hijos tienen diferencias, discuten, en fin, la gente en su afán de chisme de farándula grabó el video y lo difundió, se volvió viral, en fin, quisieron hacer un yun yun, un show con eso", agregó.

La joven cantante explicó que todo sucedió cuando intentó sujetar a su madre e impedir que se fuera del lugar, ya que necesitaba conversar con ella, pero que jamás se atrevería a agredirla.

"Si hay una persona abanderada de tener una buena relación con su mamá soy yo, toda la vida yo me he matado con quien sea por mi mamá y eso lo sabe todo el mundo", afirmó.

Asimismo, Chelsy señaló que las mismas personas, aparentemente haciendo referencia a algunos comunicadores, empeñadas en malinterpretar el incidente han sido quienes han tratado de poner una en contra de la otra.

"Yo lo que quiero es que ustedes sean un poco más serios con su trabajo que es informar, no desinformar, no confundir a la gente que quizás no vieron el video donde se ve claro que eso no es así", dijo Chelsy.

"Mi mamá ahorita estamos de besitos, ella ahora está disgustada conmigo, pero ahorita estamos de besitos, porque ella y yo nos amamos y somos inseparables y usted con ese veneno, qué pena. Sea por la razón que sea que una madre y una hija discutan eso no es un asunto personal, lo feo es querer poner cizaña, sembrar cizaña y maldad donde no la hay", finalizó.