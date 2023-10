Gabriel Pagán continúa aferrado a sus orígenes musicales, aunque mezclados con sonidos y colores actuales con el propósito de captar la atención de un nuevo público, sin abandonar el que lo ha seguido a lo largo de su carrera.

El cantautor cree en las canciones que perduran en el tiempo, que no se desgastan y no pasan de moda, como su éxito "A tan solo una hora", según señaló en una entrevista para Listín Diario.

"Yo siento que es parte de los tiempos y es algo que a esta generación le funciona, lo consume, y yo no voy a decir desechable, lo que pasa es que yo tampoco quiero faltarle el respeto al trabajo de otros, pero siento que hay canciones que nacen para superar la prueba del tiempo y hay canciones que son de momento y de moda, por eso yo siempre trato de no montarme en la ola de la moda, sino que siempre trato de montarme en la ola de la constancia y digamos que de la longevidad, en el sentido de que mi música pueda trascender", explicó Gabriel.

A pesar de haber logrado un sinnúmero de reconocimientos con el tema de 2017, Gabriel está concentrado en superar esa etapa que representa un capítulo de su vida.

En su búsqueda de una mayor conexión con los más jóvenes, el 22 de septiembre, el músico lanzó 'Piloto', un tema musical con fusiones electro tropicales compuestas por trap y merengue, pero manteniéndose cerca de su estilo original.

"'Piloto' es una canción que se hizo en un periodo transicional, donde yo estoy buscando un concepto, sonido, ya distinto a lo que ustedes han escuchado de mí anteriormente. Desde 'Tan solo una hora' hasta hoy ha sido un proceso evolutivo constante de buscar otro concepto a nivel de sonido y a nivel de conectar con una generación de jóvenes que quizás no están conectando con lo que es el merengue tradicional", explicó Gabriel.

Aunque no es la primera vez que Gabriel se embarca en un viaje de evolución, ya que recuerda con humor sus inicios con su primer álbum Peripecia (2012), en el cual aún no encontraba su identidad como artista, siendo artísticamente diferente a lo que es hoy.

En ese sentido, Gabriel también confía de no necesitar controversia para estimular su trabajo, ya que para "llamar la atención no tienes que caer en algo que tú no eres y que finalmente no siempre te da algo positivo".

Gira universitaria

El artista dominicano contó tímidamente sobre sus planes de anunciar de manera oficial su gira de conciertos por universidades de República Dominicana, tratando de crear un nicho para que otros jóvenes talentos tengan como costumbre tomar las altas casas de estudios del país como un medio para dar a conocer su música.

"Ya es una realidad, ya es un hecho, ya tengo todos los grandes sponsors centrados en esta misma gira. Uno que otro detalle que falta fijar con el tema de las fechas, es en colaboración con otros artistas. Creo que Pavel lo hizo en un par de ocasiones, pero creo que el concepto que queremos impregnar es algo totalmente distinto", afirmó.