Gabi Desangles confirma que está de regreso a la soltería

"No, no estoy conociendo a nadie", respondió la comunicadora Gabi Desangles sobre su reciente soltería luego de terminar su última relación, la cual llevó de manera muy discreta desde que fue captada en video durante un concierto acompañada por un hombre de tez clara a principio de este año.

Desangles confirmó la noticia al portal De Último Minuto Media, donde afirmó que se encuentra enfocada en su trabajo y agradece a quienes intentan encontrar una nueva pareja para ella y verla en otro romance.

"Estoy tranquilita y muy concentrada en mi trabajo, de verdad que sí", expresó Desangles. "Que crucen los dedos y me prenden una vela y le den una rezadita a papá Dios (risas), un santico de cabeza", agregó.

Se recuerda que la presentadora de radio y televisión anunció su divorcio del empresario artístico José Chabebé en abril de 2022.

Aunque Desangles no reveló la identidad de su ahora exnovio, hace 9 meses aseguró en el programa 'Esto No Es Radio' que: "Yo no ando escondida porque es una persona soltera, que se encuentra con una mujer soltera y empiezan a vivir la vida, eventualmente nosotros vamos a sitios públicos e ir a salir".