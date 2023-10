Los artistas venezolanos Mau y Ricky fallaron en su intento por cantar su nuevo tema, "Vas a destrozarme", con solo una guitarra en centros comerciales de la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos.

El dúo musical compartió en su Instagram que fueron sacados de una de las plazas solo 45 segundos después de haber entrado al lugar donde decenas de personas se encontraban reunidas y dispuestas a escucharlos.

"Tuvimos las mejores intenciones de aparecernos en centros comerciales de Miami a cantarles el tema nuevo. Duramos aprox 45 segundos en el primero y nos botaron, todo x amor. Seguiremos intentando", escribió la pareja de hermanos.

En un video que acompaña el texto, se puede ver como el grupo de hombres y mujeres que rodearon a los hijos de Ricardo Montaner se quejan por la acción del vigilante.

"Hey, duramos 45 segundos y nos llamaron a la policía", expresó Ricky.

Mau y Ricky lanzaron "Vas a destrozarme" hace cuatro días y su videoclip en YouTube ya cuenta con casi 500 mil reproducciones.

"No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie, pero si no le terminas, baby, vas a destrozarme. Hazlo porque quieres, no porque lo pida, pero si no le terminas juro que vas a destrozarme, vas a destrozarme", dice la letra del tema.