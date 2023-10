Luz García fijó su posición con respecto a la comunicación de hoy en día. Al ser abordada por las cámaras de SPK Espectáculos durante el desfile del diseñador Leonel Lirio en el RD Fashion Week, la conductora de "Noche de Luz" aseguró que dicho oficio va en retroceso.

En ese sentido, la veterana comunicadora criticó las plataformas que "rivalizan" a sus propios talentos como parte del contenido que le ofrecen al público que los consume, lo que entiende perjudica la imagen de la mujer dominicana.

"Me da mucha tristeza lo que está pasando en la actualidad, creo que hemos involucionado en vez de evolucionar dentro de la comunicación. Me da tristeza porque estas plataformas se han convertido es plataformas para rivalizar a sus propios talentos, no en plataformas comunicacionales donde puedan destacar lo que está pasando en el espectáculo nacional e internacional, y creo que le hace un flaco servicio no solamente a la comunicación, sino a la imagen de la mujer dominicana en este contexto", expresó García.

Sin embargo, la también actriz también destacó a quienes realizan un trabajo con credibilidad y con buen contenido, como espera continúe existiendo.

Cabe destacar que en ese mismo evento se encontraba Miralba Ruiz, quien respondió una pregunta similar sobre "la guerra de vistas en redes sociales" que mantienen las figuras públicas desde hace unos años.

"Yo pienso que al final el público es quien va a decidir y quien va definir lo que realmente y quien es que realmente vale la pena para seguir", dijo Ruiz.

Y agregó: "Yo creo que en esta carrera la palabra popularidad nunca va a ser más importante que la palabras credibilidad. En la credibilidad se logra a través de un trabajo sostenido y constante, respetando al público y respetando el oficio, entonces mi consejo es: amigas, enfóquense en dejarle a la audiencia algo más porque cuando al público le das algo más, ese público te va a valorar y te va a seguir adonde sea que tú vayas".