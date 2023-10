El “Rocket Man”, Elton John, lleva a su público por un viaje musical en histórica noche en Cap Cana

Elton John ha demostrado una vez, esta vez en un escenario dominicano, por qué es considerado como una de las más grandes leyendas de la música.

Con una voz fuerte, clara, imponente e incansable, y acompañado de su piano, el cantante británico brindó la noche del viernes una velada íntima, cercana y mágica a los asistentes del nuevo escenario “The Legend Arena” del recién inaugurado parque acuático “El Dorado” en Cap Cana.

El tiempo ha pasado, pero su energía, su ropa brillante e impecable, y sus característicos lentes excéntricos no podían faltar.

No había terminado bien una canción, cuando el intérprete de “Your Song” demostraba sus habilidades en el piano y cantaba otro de sus temas emblemáticos que hacían bailar y corear tanto a jovencitos como a los más adultos.

“Muchas gracias, han sido el público más maravilloso”, dijo en uno de los momentos emotivos de la noche cuando fue ovacionado por los asistentes del anfiteatro con capacidad de 2,600 y que estuvo lleno casi en su totalidad.

Elton John repasó en “The Legend Arena”, el viernes 6 de octubre 2023, parte de su repertorio durante su concierto en Cap Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.

Las canciones más coreadas fueron “Rocket Man”, del álbum “Honky Château”, y que tiene el mismo nombre de su multipremiada película autobiográfica; “I’m Still Standing” y, sin lugar a dudas, “Cold Heart” que popularizó junto con la cantante angloalbanesa Dua Lipa y que hizo a todo el público pararse de sus asientos, sacar sus celulares, y bailar al ritmo del pegajoso ritmo que mezcla los temas “Rocket Man”, “Sacrifice”, “Kiss the Bride” y “Where's the Shoorah”.

Para esta canción fueron usados efectos especiales, y fue proyectado en la pantalla del escenario un video de Dua Lipa interpretando su parte de la canción que fue complementada en vivo por Elton, siendo esta la única que no fue totalmente acompañada de las melodías de su piano.

“Muchas gracias”, dijo segundos después de haberse terminado este tema, cuando Sir Elton John, siendo poco después de las 9:50, se paró de su asiento, caminó con lentitud y se retiró del escenario.

Debido a que las luces continuaron prendidas, el público continuó en el lugar esperando a que el pianista británico saliera nueva vez para seguir interpretando canciones. Sin embargo, pese a que los fanáticos gritaron el acostumbrado “Otra,otra”, no hubo más.

Minutos después, comenzó un show de fuegos artificiales que se extendió por unos cinco minutos y ya para las 10:00 de la noche, comenzaron a recoger los equipos de Elton y el público comenzó a dejar el lugar.

Este fue el primer concierto que hizo Elton John luego de finalizada su última gira internacional: Farewell Yellow Brick Road.