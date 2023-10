Elton John dará apertura oficial este viernes al anfiteatro “The Legend Arena” en el Dorado Park de Cap Cana

The Legend Arena, el nuevo anfiteatro del Dorado Park, tendrá su apertura oficial este viernes 6 de octubre en la Ciudad Destino Cap Cana con un concierto que marcará el inicio de una nueva etapa en la zona de Cap Cana, Punta Cana y Bávaro, en la región Este de República Dominicana.

El nuevo anfiteatro de inspiración romana y diseño contemporáneo ofrece todas las amenidades e instalaciones para todo tipo de eventos multitudinarios, y dará su apertura por todo lo alto con el concierto “Una noche con Elton John”.

El anuncio del evento ha generado mucha atención, ya que el mismo será para sólo 2,600 personas y será el primer concierto que realizará Elton John luego de finalizada su última gira internacional: Farewell Yellow Brick Road.

Según se ha anunciado, es su última gira, por lo que pudiera ser la última vez que los espectadores tendrán la oportunidad de presenciar en vivo a uno de los artistas más importantes de todos los tiempos.

Esta actuación en solitario será una noche prometedora, aseguraron los organizadores, quienes explicaron que será una experiencia íntima y memorable en el anfiteatro que además será una de las mejores y más modernas instalaciones para este tipo de show.

El Anfiteatro del Parque El Dorado, que está llevando a cabo el arquitecto, Andrés Piñeiro será el centro de entretenimiento más importante de la zona de Cap Cana, Punta Cana y Bávaro.

El Anfiteatro del Parque El Dorado, que está llevando a cabo el arquitecto Andrés Piñeiro, será el centro de entretenimiento más importante de la zona de Cap Cana, Punta Cana y Bávaro, con un concepto boutique y moderno.

LA DESPEDIDA

Elton John lleva se despide tras cinco décadas de pura alegría tocando música con temas emblemáticos como “Goodbye Yellow Brick Road”, “Bennie and the jets” y “Candle in the wind”, pasando por “Rocket Man”, “The bitch is back”, “I’m still standing”, “Crocodile rock” y “Saturday night’s alright for fighting”.

Elton John cantará este viernes 6 de octubre en Cap Cana, República Dominicana. AFP

A sus 76 años, Elton John, ganador de cinco premios Grammy, más de 50 años de carrera y 4,600 actuaciones por todo el mundo, se retira de los escenarios para darle más tiempo a su vida personal.

La gira de despedida de Elton John comenzó en 2018 y se calcula que han asistido a ella más de seis millones de personas.

En cada uno de los conciertos de esta gira, con la presencia de un público multigeneracional, Elton ha demostrado la gran cantidad de buenas canciones que ha compuesto a lo largo de su vida y el talento con el que las interpreta.