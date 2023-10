Los implantes mamarios encontraron en Vivian Fatule un caldo de cultivo. En el año 2006-2007 la presentadora dominicana de televisión tomó la decisión de ponerse "por razones equivocadas y hoy puedo decir me dejaron una gran lección de vida".

Luego de 17 años, agregó, "hice algo que desde el 2018 tenía como meta: retirarlos".

La también actriz contó que durante los primeros 9 años "no presenté ninguna situación, así que por el protocolo de cambiarlos a los 10, me sometí a una segunda cirugía".

Luego agregó: "Esta vez dejando unos que son permanentes y que avalados, no dan problemas".

Sin embargo, con el tiempo "mi cuerpo empezó a presentar situaciones y yo a no sentirme tan bien. Por supuesto que jamás pensé que eran los implantes".

Sobre el tema abundó. "Me sometí al retiro de ellos y oh sorpresa! Ya no más dolor de cuello, no me duelen las articulaciones y no se me acalambran las manos a casi 2 meses de la operación".

Vivian sostuvo que "de verdad aún estoy un poco escéptica con esto porque la mente es peligrosa y uno puede somatizar".

La productora se manifestó feliz "y agradecida de mi doctor Carlos Jimenez Miranda porque su experiencia, su trato tan humano y profesional mancaron la diferencia en este proceso. Siempre agradecida. También de mi querida Arantxa que me lo recomendó".

Según sus palabras, "no ha sido para nada doloroso ni traumático ni pesado. No he parado de trabajar porque de verdad que ni se como estar tranquila".

A seguidas dio un consejo a las mujeres: "Antes de tomar decisiones para agradar a otros y tratar de encajar, tenemos que medir las consecuencias que podríamos tener en el tiempo".

Sus palabras son claras: "No en todas las olas hay que montarse, no hay que parecerse a nadie. Yo me cuido y me doy mis cuidados femeninos por supuesto, pero que esto jamás sea para “conquistar” a un hombre, impresionar a nadie, encajar en un patrón".

Nada de eso, añadió, llenará "ningún vacío ni te hará sentir más segura ni más bonita, ni más amada!".

La seguridad, la aceptación y la libertad de ser genuinos "no se consiguen poniendo y quitando para que otro te ame", aseguró.

"En ese momento mi "cambio” no produjo nada, sin embargo ahora el mayor apoyo, cuidado y amor lo he recibido de mi esposo", dijo finalmente.