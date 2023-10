Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás... se llama Noelia y cumple 50 años

Mujeres con el nombre de Noelia, como la famosa canción del español Nino Bravo, se reunieron el sábado en la ciudad que vio nacer al cantante, Valencia, para rendirle un homenaje con motivo de los 50 años de su fallecimiento en un accidente de coche.

La iniciativa, impulsada por el yerno del artista, Pepe Alférez, sirvió para que estas mujeres, una treintena, hayan podido visitar la exposición "Destino Nino Bravo. Rutas con Arte" y recordar los temas más icónicos del cantante, que en apenas cuatro años de música dejó temas como "Un beso y una flor", "Libre" y, por supuesto, "Noelia".

Esta "cumbre" de mujeres llamadas Noelia (hay censadas en España un total de 74,038, muchas de ellas nacidas en la década de los 70), que reunió a personas llegadas de todo el país, comenzó en la estación de tren Joaquín Sorolla de Valencia y recorrió después varias zonas de la ciudad relacionadas con el artista.

"Ha acompañado mi vida", señaló a su llegada a la estación una de esas Noelia, nacida en los 70 y procedente de Barcelona, a quien este homenaje le emocionó, ya que su nombre le ha "marcado" desde pequeña, por lo que agradeció "muchísimo" la iniciativa.

También era especial para su madre, que ante los periodistas comentó que "no ha habido una voz" como la de Nino Bravo.

Video Noelia, Nino Bravo. Video



"Me gustaba la canción, me gustaba su historia y para mí fue una desgracia su muerte. Aún la tengo en el pensamiento. No ha habido una voz como la de Nino Bravo e incluso ahora en bodas o donde vayas, hay siempre canciones de Nino Bravo", destacó sobre el cantante.

El grupo pudo conocer, entre otros lugares, la calle en la que vivía el artista o el busto con el que su ciudad le rinde homenaje y después degustar varias paellas, cada una con el título de una de sus canciones.

La cita terminó con un concierto con los temas de Nino Bravo en el que brilló "Noelia".

Nino Bravo falleció el 17 de abril de 1973 en un accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. El artista, que apenas contaba con 28 años, estaba casado, tenía una hija y estaba a punto de tener otra.

Antes de morir trabajaba en un nuevo disco, que tuvo que ser terminado por su equipo con descartes de otros trabajos y grabaciones recuperadas. Entre los temas figuraban su gran éxito "América, América", "Laura" y "Mona Lisa", versiones de los temas de Frank Sinatra y Nat King Cole.