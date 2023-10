El pasado mes de agosto RBD cumplió el sueño de toda una generación al regresar a los escenarios después de casi 15 años de ausencia con su "Soy Rebelde Tour".

La gira que abarca países como Estados Unidos, Brasil y México, desde un inicio, fue éxito total, logrando agotar localidades en tiempo récord; sin embargo se ha visto empañada por las críticas que algunos de sus integrantes han recibido debido a su cambio físico, entre ellos Maite Perroni.

A sus 40 años, la actriz y cantante cumplió uno de sus más grandes sueños al convertirse por primera vez en madre, junto a su esposo Andrés Tovar, de una bebé de nombre Lía y aunque hizo su mayor esfuerzo para estar en las mejores condiciones para sus fans, hay quienes se han enfocado en señalar que aún quedan algunas señales del embarazo en su cuerpo, como lo "kilitos de más".

Ante las constantes críticas, la intérprete de "Rebelde" se había mantenido en silencio, sin embargo, en una entrevista que dio al programa "Primer Impacto", decidió responder a sus detractores con unas emotivas y contundentes palabras.

La protagonista de telenovelas como "Cuidado con el ángel" o "El triunfo del amor" inició diciendo que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, no sólo porque ha vuelto a la música con personas a las que considera su familia, sino porque personalmente se siente completamente plena, así que las críticas no le quitan el sueño: "Es un momento de mucha plenitud. Luego dicen (las redes sociales): 'es que todavía tiene sus kilos', tengo muchos kilos y qué importa", expresó.

Maite también explicó que no le interesa formar parte de ningún estereotipo de belleza, por el contrario está aprendiendo a amar su cuerpo pese al rastro que la maternidad dejó en él: "Al final es abrazarnos y aceptarnos como somos, con nuestros procesos, con nuestros momentos y qué mejor que dar vida. Da igual si te ves más cachetona, con más o con menos", agregó.

La artista también dejó claro que no es que haya dejado de cuidarse, pero está tomando esta nueva faceta en su vida con calma y sobre todo disfrutando muchísimo a su familia: "Estoy en un proceso personal de retomarme de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma pero al mismo tiempo disfrutando y disfrutando mucho, y si hay lonja o no hay lonja; si hay papada o no hay papada, ¿qué mas da?", finalizó.

Las palabras de Maite hicieron eco entre sus seguidores, quienes no sólo la felicitaron por su manera de pensar, sino que la defendieron y se dijeron completamente de acuerdo con ella: "Ella como sea es linda", "Muy bien dicho, Maite. Ella siempre tan madura", "Para mi la más bella y excelente actriz", "Luce preciosa", "Es muy cierto lo que dice, al final a nadie le vas a dar gusto y siempre te van a ver algo malo , así que a amarnos como somos", "Qué molesta la gente que no ha aprendido a no criticar cuerpos ajenos", "Ella luce espectacular, le sentó muy bien la maternidad. Y toda la verdad que sale de su boca", son algunos de las respuestas que recibió.