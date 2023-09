Michael Bublé: el niño que el abuelo un día miró su horizonte en la música

Michael Bublé será el lujo del emblemático anfiteatro Altos de Chavón este fin de semana, por primera vez en un escenario dominicano. El cantautor canadiense se presentará este sábado tras llevar su encanto musical y personal a la isla de Puerto Rico.

Miles de personas abarrotaron el jueves el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para apreciar la calidad de este artista que gira con “Higher World Tour”, en el que rinde honor al pasado del pop tradicional con temas legendarios y el presente con su galardonado repertorio original.

Ganador de cuatro Grammys, de 11 nominaciones, el 'crooner' es conocido por sus versiones de clásicos como "The Way You Look Tonight", "Fly Me To The Moon" y "Let It Snow!".

Este cantante de soul, contador de historias y compositor saltó a la fama en 2005 con el álbum “It’s time”, aunque su consolidación como estrella de la música vendría 6 años más tarde con la publicación de "Christmas".

Bublé, de 48 años, nació en Canada y tiene ascendencia italiana. Se crió escuchando los discos que ponía en casa su abuelo italiano, Demetrio Santagà, casi todos de jazz.

A los 16 años comenzó su andar como cantante aficionado por los clubes de la ciudad (nació en Burnaby, Columbia Británica en Canadá).

Para que el muchacho pudiera actuar junto a músicos locales, "el viejo" (de cariño) solía ofrecer sus servicios gratuitos como fontanero en los clubes donde cantaba su nieto.

Para Bublé la propiedad de Vancouver (que regaló en 2020 a la mujer que cuidaba de su abuelo) es muy especial porque la construyó don Demetrio en los años ’70 y él pasó mucho tiempo allí durante su niñez.

"Los mejores momentos de mi infancia se dieron en el living de mi abuelo”, relató el cantante, según reseñó el portal Perfil.com.

A seguidas añadió: “Ahí con él escuchábamos música; lo gracioso es que al final tenía problemas de audición, así que escuchaba muy fuerte la música. También en el living le canté las tres canciones que me pidió que aprendiera para él cuando se enteró que su salud no estaba bien y se iba a morir".

Ese abuelo del alma, que murió en 2018, lo apoyó en su sueño artístico, que recibió un impulso al participar en un concurso de talentos en Canadá, que ganó.

Video Michael Bublé 3rd Annual Christmas Special 2013 [FULL EPISODE]



Con el tiempo su carrera se consolidó y se convirtió en un referente de la época navideña a raíz del lanzamiento en 2011 del álbum "Christmas", en el que colaboraron otros artistas como Shania Twain, Mariah Carey o Thalía, se ha convertido en el álbum de más éxito de Bublé y uno de los de más ventas del mundo en el siglo XXI.

"Con el paso de los años, ha seguido siendo parte de la cultura. ¡Incluidos los memes!", dice entre risas Bublé en una pasada entrevista.

Para él, es un honor que su nombre se identifique con esta época festiva del año en "la que la gente es más bondadosa" y la vida se mira "con los ojos de los hijos"

Además de la música, su otra gran pasión es el hockey sobre hielo, deporte en el que soñaba convertirse en jugador profesional para Vancouver Canucks, pero al final declinó.

En su adolescencia acompañó a su padre a trabajar como parte de la tripulación para pescar y comercializarlo, lo que calificó en una entrevista como "el trabajo físico más mortal que sabré en mi vida".

Sobre el tema abundó: "Nos íbamos por dos, a veces tres meses y la experiencia de vivir y trabajar entre hombres del doble de mi edad me enseñó muchas responsabilidades y lo que significa ser un hombre" (citado en Wikipedia).

Al final, la música venció como su gran pasión para toda la vida. Incluso, en 2018 por error un medio británico sugirió su posible retiro de los escenarios, lo que él de inmediato negó.

La publicación de entonces sugirió que el cantante ganador del Grammy se estaba alejando definitivamente de la música luego de la batalla contra el cáncer de su hijo Noah, pero Bublé dijo que la historia era falsa.

“Continuaré hasta que salga la noticia de mi muerte, que probablemente también será falsa”, expresó riendo a un periodista de la agencia AP.

El cantante canadiense Michael Bublé y la actriz argentina la actriz Luisana Lopilato superaron la barrera del idioma con su amor. Han procreado cuatro hijos.

SU FAMILIA

Él y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, formaron desde hace 11 años una familia con sus cuatro hijos: Noah de 10 años, Elías de 7, Vida de 5, y Cielo de un año.

Hasta hace unos meses estuvieron instalados en Buenos Aires para acompañar a la actriz que protagonizaba "Casados con Hijos", una comedia que lideró las taquillas teatrales en el teatro Gran Rex, donde ellos se conocieron hace más de una década y comenzaron su historia de amor.

Bublé confiesa lo mucho que le gusta hablar español, y lo orgulloso que está pese a sonar "como un cavernícola" y no conjugar bien los verbos.

"Amo tanto a mi esposa y era tan importante para mí asimilar su cultura y vivir en Argentina que ahora puedo entender español y hablarlo un poco", reconoció en una entrevista con EFE en 2021.

Él bromea también al recordar cómo ahora, cuando su familia política se mete con él, puede entenderlo todo.

Bublé no se resiste y bromea sobre las diferencias culturales entre Argentina y Canadá.

"Le suelo decir a mi esposa que Argentina es más peligrosa que Canadá. Y ella me responde que sí, que Argentina es más peligrosa, la gente se mata los unos a los otros pero que Canadá es tan aburrida que la gente se mata a sí misma", dijo en la entrevista con EFE.

También señaló que "la gran discusión" con su mujer es sobre los horarios para comer y salir.

"Cuando salgo con mis amigos, he terminado a medianoche. Ella no va a cenar hasta las 11 ó 12 de la noche. Y después está por ahí hasta las 5 ó 6 de la mañana. Es una locura", continua divertido.

Pero a pesar de las diferencias, la familia Bublé-Lopilato ha llegado a sus acuerdos particulares, también para celebrar la Navidad, y lo hacen a la manera canadiense, el 25 por la mañana, pero también a la argentina, festejando la Nochebuena.

Así por la noche "abrimos algunos regalos y por la mañana viene Santa Claus". "Y por supuesto, en vez de café bebemos mate", añadió.